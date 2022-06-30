新控槍法案 地鐵、學校等設為禁槍區

州長霍楚29日表示，她已召集州議會回到州府舉行特別會期，預計將在30日通過新的控槍法案，將地鐵、學校等公共場所設為禁槍區。(州長辦公室提供)

最高法院此前裁決廢除紐約州 有關限制「隱秘持槍權」的控槍法律，稱該違反憲法第二修正案；剛贏得民主黨初選的州長霍楚 (Kathy Hochul)29日表示，她已召集州議會回到州府舉行特別會期，預計將在30日通過新的控槍法案，將地鐵、學校等公共場所設為禁槍區。

紐約州法律規定，僅能證明「正當理由」者可持有「隱秘攜槍證」，在公共場合隱秘攜帶槍枝，這一法規已經實施近百年，但上周遭最高法院推翻；州府表示，高院裁決對目前的持槍證核發規定沒有影響，申請發證系統沒有變化，無證者在公共場所隱秘持槍仍屬非法；但這一裁決有長期影響。

霍楚說，州府和州議會已就新的控槍法案達成協議，預計30日投票 通過；目前法案細節仍在修改，但大體內容已定，包括在一些「敏感區域」禁止攜槍，如投票站、學校、公共交通系統等；進入私營企業也禁止隱秘攜槍，除非雇主明文規定允許；收緊手槍證發放，「有危險行為歷史」者將沒有獲證資質。

同時，法案還將擴大「槍枝安全保管」法的範圍，要求在車內或有18歲以下青少年的家中，須將槍枝上鎖；民眾若為有證槍枝配購彈藥，也須接受背景調查。

霍楚也表示，這項法案無法覆蓋絕大部分公共場所，例如街道仍可隱秘持槍，「最高法院在裁決中已經明確表示，不能把曼哈頓全島設為敏感區域；我們理解，所以正在努力讓這一法案在法律上站得住腳。」

霍楚還宣布，州警今年迄今已經收繳了662把非法槍枝，比去年同期增長98%，幽靈槍的收繳數量也比去年同期增長38%；目前，州警正調查346起槍枝溯源案件，找出的線索已經引起22個州啟動70項調查。