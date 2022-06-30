我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

陸天娜提販運槍枝定聯邦罪 參院過關

記者胡聲橋／紐約報導
陸天娜(左二)和亞當斯(左一)舉行記者會，宣布國會新法案將販運槍枝定為聯邦犯罪。(記者胡聲橋╱攝影)
陸天娜(左二)和亞當斯(左一)舉行記者會，宣布國會新法案將販運槍枝定為聯邦犯罪。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)攜手紐約市亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)，29日舉行記者會宣布，陸天娜提出的一項槍枝販運法案中的主要條款在國會參院獲得通過，槍枝販運被定為聯邦犯罪。民眾普遍認為，這項法案有利紐約打擊槍枝犯罪。

「彭德爾頓和普裡爾-亞德槍枝販運和犯罪預防法案」（Hadiya Pendleton and Nyasia Pryear-Yard Gun Trafficking and Crime Prevention Act，簡稱「彭普法案」)將槍枝販運定為聯邦犯罪，並規定對那些故意將槍枝跨州運送、運輸或轉讓給不允許合法擁有槍枝的人進行處罰。國會最近達成的兩黨協議，首次將槍枝販運確定為聯邦刑事犯罪。拜登總統簽署的歷史性槍枝安全法案就包括「彭普法案」的主要條款。

陸天娜說，她為槍枝改革奮鬥了十多年，現在國會已經朝著解決困擾國家的槍枝暴力蔓延問題邁出了充滿希望的一步，她感到很受鼓舞；她還說，長期以來，美國一直是世界上唯一容忍學校、商店和禮拜場所發生大規模槍擊案件的國家。美國人民要求採取行動，制止這些殘忍的殺戮，現在國會終於響應了這一呼籲。

亞當斯說，人們經過30年的努力，才使槍枝販運成為聯邦犯罪，現在紐約將嚴格制止槍枝販運，尤其是從外州販運槍枝。西維爾說，紐約市的槍枝犯罪，很多都涉及從外州販運來的槍枝，新法案的通過使紐約市警多了一項重要工具。

根據統計，紐約州近75%與犯罪有關的槍枝和被執法部門繳獲的槍枝，都是從州外販運近來的。儘管存在槍枝跨州非法流動的現象，但在這項槍枝安全法案通過前，還沒有聯邦法律將槍枝販運定為犯罪。由於缺乏聯邦法律，執法部門和檢察官不得不依靠拼湊的州級法規來打擊犯罪網絡，這使得起訴變得困難，幾乎不可能將嫌犯定罪。

紐約市 亞當斯 紐約州

上一則

紐約蘭亭藝術展 7月2日登場

下一則

公校砍經費…數百教師丟飯碗 還將砍課

延伸閱讀

紐約客談／怕選出「騙子」？ 提前投票陷冰點

紐約客談／怕選出「騙子」？ 提前投票陷冰點
紐約市長亞當斯簽署：掃街將全面恢復、租金穩定法延長

紐約市長亞當斯簽署：掃街將全面恢復、租金穩定法延長
紐約車撞人連6起 市長怪罪保釋法：縱容慣犯出獄再犯案

紐約車撞人連6起 市長怪罪保釋法：縱容慣犯出獄再犯案
聽見心碎聲音…紐約市壓毀900輛越野摩托車及全地形車

聽見心碎聲音…紐約市壓毀900輛越野摩托車及全地形車
「合法且安全」 亞當斯：歡迎來紐約墮胎

「合法且安全」 亞當斯：歡迎來紐約墮胎

熱門新聞

陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54
20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

2022-06-28 09:35

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

2022-06-29 07:45
案件發生後社區及學校紛紛舉行了悼念默哀活動。(取自戴維斯臉書)

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

2022-06-25 02:30

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯