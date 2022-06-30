陸天娜提販運槍枝定聯邦罪 參院過關

陸天娜(左二)和亞當斯(左一)舉行記者會，宣布國會新法案將販運槍枝定為聯邦犯罪。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約州 聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)攜手紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)，29日舉行記者會宣布，陸天娜提出的一項槍枝販運法案中的主要條款在國會參院獲得通過，槍枝販運被定為聯邦犯罪。民眾普遍認為，這項法案有利紐約打擊槍枝犯罪。

「彭德爾頓和普裡爾-亞德槍枝販運和犯罪預防法案」（Hadiya Pendleton and Nyasia Pryear-Yard Gun Trafficking and Crime Prevention Act，簡稱「彭普法案」)將槍枝販運定為聯邦犯罪，並規定對那些故意將槍枝跨州運送、運輸或轉讓給不允許合法擁有槍枝的人進行處罰。國會最近達成的兩黨協議，首次將槍枝販運確定為聯邦刑事犯罪。拜登總統簽署的歷史性槍枝安全法案就包括「彭普法案」的主要條款。

陸天娜說，她為槍枝改革奮鬥了十多年，現在國會已經朝著解決困擾國家的槍枝暴力蔓延問題邁出了充滿希望的一步，她感到很受鼓舞；她還說，長期以來，美國一直是世界上唯一容忍學校、商店和禮拜場所發生大規模槍擊案件的國家。美國人民要求採取行動，制止這些殘忍的殺戮，現在國會終於響應了這一呼籲。

亞當斯說，人們經過30年的努力，才使槍枝販運成為聯邦犯罪，現在紐約將嚴格制止槍枝販運，尤其是從外州販運槍枝。西維爾說，紐約市的槍枝犯罪，很多都涉及從外州販運來的槍枝，新法案的通過使紐約市警多了一項重要工具。

根據統計，紐約州近75%與犯罪有關的槍枝和被執法部門繳獲的槍枝，都是從州外販運近來的。儘管存在槍枝跨州非法流動的現象，但在這項槍枝安全法案通過前，還沒有聯邦法律將槍枝販運定為犯罪。由於缺乏聯邦法律，執法部門和檢察官不得不依靠拼湊的州級法規來打擊犯罪網絡，這使得起訴變得困難，幾乎不可能將嫌犯定罪。