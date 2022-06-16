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投訴反收千元罰單 商家應申訴力爭撤銷

記者牟蘭／紐約報導
莊振輝(左)呼籲OATH向小商家提供更便捷的申訴方式。(黃敏儀辦公室提供)
莊振輝(左)呼籲OATH向小商家提供更便捷的申訴方式。(黃敏儀辦公室提供)

一名法拉盛的華裔商家，15日在市行政審理和聽證辦公室(OATH)局長走訪當地時表示，他曾因隔壁樓宇引發安全問題向市府機構投訴，卻收到上千元的罰單，盼當局提供更便捷的申訴方式；對此OATH局長回應，當局是獨立機構，設有中文等多語言協助，呼籲商家申訴，撤銷有爭議的傳票

市行政審理和聽證辦公室聯合市議員黃敏儀，15日在皇后區公共圖書館法拉盛前舉辦「OATH資源會」，為民眾提供法院傳票與市府罰單等協助；該辦公室首位亞裔局長雷曼(Asim Rehman)上任後，第一次走訪當地商家，宣導如何處理法院傳票。

在法拉盛經營一家奶茶店與中藥店的莊振輝表示，在去年7月他曾因自家店因隔壁店家裝修出現安全隱患，他致電附近的長島鐵路(LIRR)與相關店家，都互相推諉，最後只能自掏腰包，修繕相關設施，隨後向市樓宇局(DOB)投訴，卻收到1000多元的罰單。

莊振輝說，除此案外，他還因招牌違規的問題，向OATH申訴，但前往法庭等候六個多小時，也未有回應，呼籲當局向民眾提供更便捷的申訴方式，幫助小商家撤銷這些爭議罰單。

對此，雷曼表示，OATH是獨立的機構，且設有幫助中心，將根據個案具體解答民眾問題；他說，OATH提供包括中文在內的多語言服務，新移民小商家可通過當局對收到的政府罰單抗辯。

OATH資深顧問阿馬爾(Rachel Amar)表示，疫情近期趨緩，當局繼續開放遠程與開放面的方式舉辦聽證會，民眾在聽證會前致電(212)436-0845，或寄郵件至[email protected]聯繫OATH幫助中心諮詢，有中文服務，也可提供免費的律師援助。

黃敏儀表示，除了停車違規、交通罰單和刑事傳票外，民眾若收到市府其他部門的罰單，可透過OATH聽證會申訴；她提醒民眾，若不及時處理罰單，將視為默認違規，恐面臨疊加的罰款，且信用受損，日後若買賣房產或申請助學貸款，都有被拒的風險。

當天OATH工作人員與黃敏儀等還走訪位於35大道的雲吞妹(Maxi's Noodle)，向業者劉穎諭(Maxi Lau)宣導相關信息。

市行政審理和聽證辦公室聯合市議員黃敏儀15日在法拉盛圖書館舉辦「OATH資源會」...
市行政審理和聽證辦公室聯合市議員黃敏儀15日在法拉盛圖書館舉辦「OATH資源會」。(記者牟蘭/攝影)
雷曼(右)與阿馬爾(左)走訪法拉盛商家宣導如何通過OATH申訴市府的罰單。(記者...
雷曼(右)與阿馬爾(左)走訪法拉盛商家宣導如何通過OATH申訴市府的罰單。(記者牟蘭/攝影)
黃敏儀(左)與雷曼(右)向劉穎諭(中)宣導如何處理有爭議的傳票。(記者牟蘭/攝影...
黃敏儀(左)與雷曼(右)向劉穎諭(中)宣導如何處理有爭議的傳票。(記者牟蘭/攝影)
莊振輝(左)呼籲OATH向小商家提供更便捷的申訴方式。(記者牟蘭/攝影)
莊振輝(左)呼籲OATH向小商家提供更便捷的申訴方式。(記者牟蘭/攝影)

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