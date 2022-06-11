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1010億 紐約財政預算創新高…通膨飆漲 赤字難避免

記者張晨／紐約報導
通貨膨脹嚴重，紐約市史高預算增至1010億，重點改善生活質量相關問題。(記者張晨/攝影)
通貨膨脹嚴重，紐約市史高預算增至1010億，重點改善生活質量相關問題。(記者張晨/攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市議會10日敲定2023年財政預算，達到了創紀錄的1010億元，著重在公共安全、改善青年人教育及就業培訓、支持工薪家庭，提供育兒補貼、醫療救助等；另外，由於疫情持續影響，預算中也將投入經費增加可負擔住房，並確保食物來源穩定安全。

此次預算在4月份提出的投資規畫基礎上，增加了14億的新支出，也比市府1月份的初步估計高出了26億；儘管如此，「公民預算委員會」(Citizens Budget Commission)表示，在通貨膨脹飆升和潛在經濟衰退之際，這依舊不能避免紐約未來三年的財政赤字。

2024年預算缺口預計為42億元，高於4月預測的39億元，2025年和2026年預算的預期收支差距也在擴大；委員會主席萊因(Andrew Rein)表示，收支水平難以確定，但就基於目前的經常性收入而言，赤字在所難免。

亞當斯表示，這些預算缺口在「可控範圍」，並有可能節省數十億元；不過萊茵卻說：「我們知道經濟復甦步履蹣跚，考慮到這些風險才給出了相對保守的結論，但可能不像表面上看起來那樣可控。 」

就預算投資內容方面，除社會福祉外，實現了亞當斯1億5200萬元的市警增資計畫，新資金將用於為反槍枝小組增添人力、購置裝備，使市警總預算達到56億元。

另一方面，由於市公立學校的入學人數下降，市教育局被削減了超過310億元的預算；亞當斯表示，並沒有減少教育投資，只是結合學生人數進行了調整。

皇后區法拉盛市議員黃敏儀表示，在整個預算談判過程中，她倡導對多元化移民社區加大投資，當日達成的預算方案，增加了成人學識項目經費、公共安全和受害者法律服務的經費，以及公園局運營經費等，可以解決亞裔社區許多現存的問題。

她指出，此次預算的重點是改善與生活質量相關的問題，預算還包括了為低收入及移民家庭提供托兒券、為收入少於25萬的人提供房產退稅，是因疫情和通貨膨脹而陷入困境時的小房東們，尤其需要的資源。

預算 亞當斯 投資

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