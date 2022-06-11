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小商家減負 申請及服務通道將一站搞定

記者鄭怡嫣／紐約報導
杜彼得(中)參加展會。(記者鄭怡嫣/攝影)
杜彼得(中)參加展會。(記者鄭怡嫣/攝影)

由皇后區商會(The Queens Chamber of Commerce)主辦的年度商業展，日前在法拉盛花旗球場(Citi Field)舉行；市小商業服務局局長金凱文(Kevin Kim)表示，將為小商家打通一站式申請及服務通道，包括為新開張的商家創建身分碼，在申請開張過程中與市府各部門交涉，無需再重複填寫資料。

當天活動逾130多個當地商家、非牟利機構及政府組織等參會，金凱文表示，亞當斯掌舵的市府部門持續注重幫商家減負，使他們更容易地在全市創業或經營生意，目前，市小商業局正在籌畫為小商家打通一站式申請及服務通道。

他舉例，在新開一家餐館時，商家需要與包括市樓宇局、衛生局、消防局等在內的各部門來回打交道，未來市府部門間將加強合作，市小商業局則會為每位申請商家標記一個可供每個部門識別的身分碼，商家無需再重複填寫資料與遞交文件，「相信在未來四年，小商業在整座城市發展的面貌，將有180度的大轉變。」

此前有不少華人商家抱怨政府各部門之間協作不到位，溝通效率低下，待開業的法拉盛黃金商場鄭小麒(Robert Cheng)便表示，消防檢查文件已從1月申請至5月，但仍有細節需與不同部門不斷來回交涉；法拉盛商改區的執行主任余鈿崧也表示針對商家的檢查程序緩慢，政府各部門間雖有聯繫，但溝通與協作不到位。

針對市小商業局的改革，金凱文還將成立「小商家諮詢委員會」(Small Business Advisory commission)，全市小商家將市大部分成員組成，對政府的的立法或提案提出直接意見，並上達市長。

此外，亞當斯日前已經宣布針對小商家違規行為的108項改革(108 reform)，取消或減少部分違規行為的罰金，對首次違規改為警告而非罰款，助力小商家減負。

展會雖吸引不少族裔的皇后區小商家參會，但除酒店銀行外，鮮少見到華人小商家的參與，對此法拉盛華人總商會的首席顧問杜彼得表示，華人企業與小商家的發展方向與經營的商品若無需在主流社會打開市場，便很少有參會的熱情，有些小商家在華人社團活躍，但並不為主流社會所知，是「很可惜」的現象，常說亞裔的職場上升通道有「玻璃天花板」(glass ceiling)，但華人社區的商業發展對外族裔來說也有「玻璃天花板」與隔閡，疫情過後，必須要落地生根，有「大愛」與「大我」的觀念，以主流能夠接受的方式，更多展示自身的文化與價值。

世界日報參會，不同族裔的來賓前來洽詢。(記者鄭怡嫣/攝影)
世界日報參會，不同族裔的來賓前來洽詢。(記者鄭怡嫣/攝影)
市小商業服務局局長金凱文(左二)表示將為小商家打通一站式申請及服務通道。(記者鄭...
市小商業服務局局長金凱文(左二)表示將為小商家打通一站式申請及服務通道。(記者鄭怡嫣/攝影)
緬甸裔經銷咖啡的小商家向來賓展示商品。(記者鄭怡嫣/攝影)
緬甸裔經銷咖啡的小商家向來賓展示商品。(記者鄭怡嫣/攝影)

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