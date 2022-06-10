喬治華盛頓大橋 7/10取消現金收費

喬治華盛頓大橋將從7月10開始取消現金收費，全部改為電子收費。(路透)

連接紐約市 和新澤西州 的喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)將從7月10開始取消現金收費，全部改為電子收費，作為改造的一部分，收費站將被拆除。

以前付現金的車輛，今後將無需停車，只要徐徐駛過關卡，電子設備就會掃描到車輛的車牌，並將帳單通過郵件寄給用戶；這一改變將消除收費站前的交通壅堵，使車流更加順暢。

當局取消現金收費，也旨在鼓勵車主全面使用快易通 電子付費卡(E-ZPass)，不僅方便支付過橋費，也可以享有折扣費用。而今後透過郵件收到過橋費帳單的車主，將須支付原價。

喬治華盛頓橋是紐約和新澤西之間最繁忙的過境點，光是去年就處理了大約4900萬東向車輛；它不僅是通勤者進入紐約市的入口，每年還將數百萬車輛帶上95號州際公路。

紐新航港局(NY/NJ Port Authority)已經在史泰登島的三座橋樑和荷蘭隧道實施無現金收費，並計畫於今年底在林肯隧道(Lincoln Tunnel)實施無現金收費。

紐新航港局稱，由於掃描器無法可靠確定車輛中的乘客數量，喬治華盛頓大橋的「拼車折扣」(Car pool discount)將停止。

華盛頓大橋上層的收費站曾是2013年「華盛頓橋門」醜聞的中心；當時的政治人物為了懲罰不支持時任新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)的一位當地市長，在大橋附近重新調整車道，造成交通壅堵。

克里斯蒂沒有受到指控，但他的兩名前助手被聯邦法院定罪，一名助手認罪。對他們的判決後來被美國最高法院推翻。