社區憂地鐵安全 寇頓籲提高警局經費

寇頓9日舉行記者會要求市府增加在地鐵和社區的警力，許多華人組織領袖也參與。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市地鐵系統犯罪嚴重，布碌崙 (布魯克林)南區華人社區人士9日表達對搭乘地鐵的擔憂；他們與州眾議員寇頓(William Colton)一起舉行記者會，呼籲市府為市警提供更多資金，增加在社區和地鐵內的警力，維護大眾安全。

寇頓表示，紐約市正從新冠疫情中恢復，但地鐵的不安全令大眾不敢廣泛使用，選民希望看到更多警察 在地鐵內站崗；其辦公室自上個月以來便發放請願書，推動社區支持為警察提供經費，盡早在地鐵系統內部署警察、在街道上安排巡邏工作。

他以日落公園36街地鐵槍擊案為例，稱民選官員應在立法上採取行動，制止今後類似案件的發生；但很多政客的想法已經和民眾的完全脫節，忽略真正的問題，案發數個月後彷彿已把槍擊案拋在腦後，這樣的政治意識心態非常不妥當。

「有人說，我們應該在地鐵站 內安裝金屬探測器、或槍枝探測器等，雖然點子不錯，但無法根治問題」，寇頓說，安裝探測器此類科技需花費數十億元，且只能做到檢測作用，若沒有警察在場制伏槍手，也還是徒勞無功。

他也相比較90年代，紐約市也有很高的地鐵犯罪率，但增加警力後，情況大大改善；然而最近這幾年，地鐵犯罪只增不減，很大原因歸咎於大眾不想表明、接受並支持警察的存在。

布碌崙南區居民互助會負責人張玉娟、布碌崙華人聯合會執行董事鄧銘賢、班森賀華人社區服務中心負責人羅添福等人，呼籲大眾積極簽署請願書，可前往寇頓辦公室，地址是布碌崙Kings Highway155號，或與以上華人機構聯繫。