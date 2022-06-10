霍楚：紐約市地鐵系統 必須恢復安全

州長霍楚表示，紐約市地鐵系統必須恢復安全，州府也將集中精力解決地鐵系統的犯罪問題。（記者和釗宇／攝影）

民調顯示公共安全和犯罪是紐約市 民眾最為關心的問題，州長霍楚 (Kathy Hochul)9日表示，紐約市地鐵系統必須恢復安全，州府也將集中精力解決地鐵系統的犯罪問題。

根據錫耶納學院(Siena College)和NY1本周公布的民調，有高達76%的受訪者擔心自己成為暴力犯罪的受害者；而且，近幾周來紐約市頻頻發生治安案件，州府和市府已經加強執法力量。

霍楚表示，州府與市長亞當斯(Eric Adams)合作改善公共安全成績出色，她呼籲給公共交通服務增加投資，「民眾需要感到更安全，我很清楚的理解，人們在決定回到公共交通之前，需要首先獲得股安全感。」

大都會運輸署(MTA)的數據顯示，地鐵在工作日的客流量目前為疫情 前的60%，公車客流量則是疫情前的65%；霍楚表示，雖然紐約市道路交通的車流量已經恢復到疫情前的水平，但公共交通仍遠未回復到疫情前；儘管聯邦政府已經增加公共交通撥款，但是公共交通的安全問題必須解決，「我們將集中精力解決這一問題。」

雖然目前本輪疫情已經降溫，霍楚表示，尚不確定能否取消公共交通口罩令；「目前疫情形勢正在好轉，估計不久後就可以討論這個問題，我也希望民眾在感受到公共安全的同時，也能保證公共衛生的安全。」