曼哈頓堵車費推遲 州長：明年也沒戲

紐約市推遲收取堵車費。(路透)

在曼哈頓60街以下收取堵車費 (congestion toll)的計畫要最早到明年底才有可能付諸實施。儘管堵車費計畫早在2019年已獲批准，但出於各種原因，遲遲未獲實行，今年即將舉行的州長選舉又使這一計畫被進一步擱置。活動人士擔心，急需資金更新設備的大都會運輸署(MTA )會因此受影響。

前州長葛謨(Andrew Cuomo)和州議會在2019年就批准了收取堵車費的計畫，目的是為預算550億元的MTA現代化計畫提供資金；通過更新設備，地鐵將更可靠，開行的頻率會更高，該計畫還將為紐約市地鐵站增加數十部電梯， 還有數千輛電動公車。

收取堵車費計畫最初定於2021年啟動，但聯邦一級的官僚主義造成了拖延，該計畫為此停滯不前。最近一次拖延是一項深度環境審查造成的。這項審查預計需要16個月或更長時間才能完成。

公共交通的觀察人士對此也日益擔憂，乘客聯盟(Riders Alliance)的發言人帕爾斯坦(Danny Pearlstein)說，堵車費是MTA改造項目中最大的單個資金來源；沒有這筆資金，許多設備都無法更新。

現在，儘管現在紐約的交通量已經恢復到疫情之前的水平，但從其前任那裡繼承了這一收費計畫的州長霍楚 (Kathy Hochul)也並不急於在選舉年啟動堵車費項目。在日前的民主黨州長初選辯論中，霍楚堅持認為她支持該計畫，但現在不是推出該計畫的正確時機。

霍楚說，州政府一直在與聯邦政府談判，聯邦政府對下一步行動有發言權，但他們卻設置了一些障礙，因此，「實施堵車費計畫在明年都不可能成為現實。」

MTA的官員表示，他們知道收取堵車費項目的重要性，但他們不需要立即從堵車費中獲得資金；公民預算委員會(Citizens Budget Commission)的萊因（Andrew Rein）說，MTA應該能夠為今年和明年的建設項目提供資金，但如果拖到後年，就會有真正的風險。