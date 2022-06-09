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紐約公校砍預算 縮班前景不妙

記者張心／紐約報導
紐約市公校將自今年秋季學期起減少2.15億元撥款，這使縮小班級規模變得不太可能。（取自市教育總監班克斯推特）
紐約市公校將自今年秋季學期起減少2.15億元撥款，這使縮小班級規模變得不太可能。（取自市教育總監班克斯推特）

由於聯邦疫情刺激資金基本用盡，紐約市將在未來兩年逐步削減公校經費，自今年秋季學期起減少2.15億元撥款，這讓州府剛頒布的「縮小班級規模」法案施行恐成問題。

根據市教育局最新公布的預算文件，市長亞當斯建議，取消公校在疫情期間生源不足時使用聯邦刺激資金的規定；他提議在未來兩年逐步消減學校預算，在明年把市教育局總體預算減少約10億元，降至不到310億元，根本原因在於聯邦疫情刺激資金基本用完。

紐約市公校預算主要基於入學率，然而自2019-2020學年以來，公校已經減少了大約7萬名幼稚園至12年級(K-12)學生；自新冠疫情爆發以來，入學率共計下降了6.4%；越來越多學生選擇在家自學、進入特許學校或私立學校，或已搬離紐約市。到目前為止，市教育局是憑藉聯邦刺激基金的幫助，使公校免受入學率下降的預算波動。

根據市府獨立預算辦公室的統計，上一學年，紐約市花費了1.77億元，來支付870所入學率下降的公校的預算，其中75%的費用用聯邦經濟刺激資金支付；今年，大約有1200所公校的入學率再度下滑，市府再次從聯邦經費中撥出3.24億元進行幫扶。

「如果真的要削減經費，那麼我們不得不裁員，班級規模不可能減少，反而會不得不擴大。」 維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)表示，市教育局將不可能施行「縮小班級規模」法案，「當前釋放的預算消減信號，就像是市長和教育總監對州立法機構的挑釁。」

教師工會也對亞當斯的預算消減計畫「開砲」，堅持認為剩下的聯邦經費和州預算資金的增加，可以幫助支付縮小班級規模的運作成本，「市長是否需要上一堂數學課，或者他只是在和我們開玩笑？」

海姆森預計明年全市要減少1500個教師席位，後年再損失3000個，不少公校的校長要開始為裁員做準備；但市教育局獨立預算部門助理主任蘇布拉馬(Sarita Subramanian)表示，通過取消目前的空缺職位，可以避免裁掉現存的教師，她預計今年將取消1500個，到2025年將有3200個被取消，「所以從理論上講，這應該不會影響學校人數，但我們也不得不在密切觀察人數變化。」

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