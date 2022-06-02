紐約地鐵設槍枝探測器 難實現

亞當斯再提部署槍枝探測器，但人力、警力不足恐難實現。 (市長辦公室提供)

近日來紐約市乃至全國都籠罩在槍枝暴力的陰影下，市長亞當斯 (Eric Adams)自布碌崙(布魯克林)日落公園槍擊案後再將部署地鐵槍枝探測器一事提上日程；但市警及安保專家表示，該探測器需人力協同配合，且在應對潛在攜槍人員時更需市警在側，地鐵系統龐大且漏洞百出，想要有效率的實施該措施將非常困難。

「從後勤上講，這將是一場噩夢；要做這件事，必須把許多警員部署在同一區域。」前市警捷運局警官杜利(James Dooley)表示，全市有數百個車站，而每個車站都有多個出入口，要在各地部署槍枝探測器，在人力配備上「是不可能完成的。」

自4月日落公園地鐵站 掃射案、5月華埠地鐵射殺案，以及上州水牛城超市和德州小學的大規模槍案發生後，亞當斯一直在考慮如何應對人們攜帶致命武器進入人流密集的公共場所。

市府此前曾考慮麻州Evolv技術公司的產品，Evolv公司研製的先進探測器可分析金屬成分的密度與形狀，掃描儀能區分槍枝炸彈與手機等日用品的不同；探測器還可對可疑之人自動拍照，確定他們攜帶的金屬物品在何處，以找到攜帶武器的人。

該公司營銷主管盧夫(Dana Loof)表示，這項技術此前並未在任何捷運系統中使用過，「任何技術都只是解決方案的一部分，其中的必須項還包括專業安保或執法者、操作環境以及他們需要遵循的工作條例等。」

「這是嚴峻的人力問題。」前大華府安全主管哈文(Donell Harvin)說，對於一個已經決定要犯下槍案的亡命徒，一個安保人員是不可能阻止他的，必須有警察 以及後備警力在側。

亞當斯目前沒有公開討論這些探測器和操作它們可能會花費多少錢，但哈文表示，價格可能很高，且可能會引發公民自由和族裔的討論。

大都會運輸署(MTA)和市警自去年以來已經將1000名警力部署在全市地鐵系統中，警察已經在一些地鐵入口對人們的隨身物品進行抽查，但這種檢查仍非常罕見。

亞當斯承認了這些挑戰，但他也表示，作為威懾，在地鐵系統中的特定地點仍值得嘗試，「我們希望能在某個站點進行臨時盤查，而人們並不知道它的存在，就像在汽運站做的突擊檢查一樣。」