交通局擬永久街封 打造宰也街廣場

市交通局擬將宰也街打造成永久性行人專用的宰也街廣場。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 宰也街(Doyers St.)每年夏天都會邀請藝術家彩繪路面，並實施時段封街來吸引人流以促進當地消費，成效卓越；據了解，市交通局(DOT)擬將該條街封街項目永久化，除詢問小商家意見，將於6月7日(周二)在曼哈頓第三社區委員會提出，把宰也街改為行人專用的「宰也街廣場」(Doyers St. Plaza)。

市交通局5月31日回應本報，表示將於6月7日晚在第三社委會提案，將位於包厘街(Bowery)和披露街(Pell St.)間的宰也街，打造成永久性行人專用的「宰也街廣場」，另外也會增加綠植、街景設施，同時為不妨礙附近商家營業，市交通局也有計畫增設專用的上下貨區域。

市交通局自2018年起，每年夏天都會邀請藝術家到宰也街路面繪製大型公共藝術壁畫，並實施封街，為附近商家帶來不少人流，也在疫情期間支持全市藝術社區的疫後恢復，為公眾提供多元的文化體驗；去年該項目更從原本只實施夏季的幾個月，延長至11個月。

該項目受到廣大歡迎，並讓歷史悠久的宰也街搖身一變，成為觀光 客造訪華埠的打卡景點之一，華埠商業改進區執行總監陳作舟表示，市交通局擬提議，將該項目改為永久化實施，公共藝術展出可為小商家帶來助益、提供行人更大且安全的空間，禁止一般車輛通行，相關單位也無須每年提出申請、招標等流程。

宰也街平日人流就不少，目前在周末實施封街更是可見明顯人潮，由於該條路餐館面積小，封街後擺放桌椅可讓餐館增加免費的戶外營業面積，行人也可以坐著休息；陳作舟說，即便封街期間擺放路障禁止車輛通行，仍會有居民自動將路障移除，車輛在進入宰也街動彈不得，商改區周六、日都得派人在該處「站崗」，確保封街的安全實施。

對於小商家意願，市交通局將於近日前往向逐個商家諮詢，陳作舟則說，夏日封街項目已經執行四年，對於商家來說利大於弊，預計將獲得大多數人支持。

市交通局在第三社委會的提案，將於6月7日晚6時30分在線上舉行，民眾可透過Zoom參加，網址為https://zoom.us/j/91684505952，也可撥打電話(646)518-9805或(929)205-6099參與。