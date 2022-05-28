紐約州駕照身分證 性別可填X

霍楚27日宣布，民眾在申請紐約州駕照等證照上，可在性別欄選填「X」。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)27日宣布，配合6月24日即將生效的紐約州「性別承認法」(Gender Recognition Act)，紐約州居民到全州各地汽車監理廳(Department of Motor Vehicles，DMV)申辦駕照 (driver's license)、實習駕照(learner permit)和非駕照身分證(non-driver ID, NDID)時，可在性別欄選填「X」。

即將生效的法案旨在為跨性別(transgender)和非二元性別(non-binary)等人士提供更多保護。 霍楚說，從今以後，人們可以更輕鬆的更改姓名、更改性別以及更改出生證明，如實反映其身分。

目前已有駕照、實習駕照或非駕照身份證的人可以選擇將照片身份證上的性別標從「M」(男性)或「F」(女性)更改為「X」，首次申辦紐約州照片身分證(NYS photo ID)的居民，可以直接在新填寫資料時勾選「X」；勾選X性別的程序可以透過「駕照或非駕照身分證申請」(Application for Permit Driver License or Non-Driver ID Card)完成。

目前已持有紐約證照者，若不想親自前往汽車監理廰辦公室更改性別欄， 7月開始可上網更改。

霍楚在其頒布的 2023 財年紐約州預算(Enacted Fiscal Year 2023 State Budget)中為非異性戀者(LGBTQ+)爭取和確保權益，增列X性別選項的一突破性作法便是其中之一；根據霍楚，除此之外，該預算並包括為衛生部提供 1350 萬元以支持非異性戀者社區、將非異性戀族群的健康和人道服務年度資金增加一倍以上。