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超速攝像24小時不停 市議會過關

編譯孫梁／綜合27日電
紐約市超速監視器，將改為全天24小時開機運作。(記者曹健/攝影)
紐約市超速監視器，將改為全天24小時開機運作。(記者曹健/攝影)

紐約市議會進日表決批准了「地方自治請求」決議，同意州議會上周達成的協議，將立法准許紐約市增加超速監視器的數量，並延長監視器的工作時間，從過去每天晚10時至早6時關閉，改為全天24小時不停運營。

市議會的決議是以43票支持和七票反對的結果通過，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)說：「超速監視器終於可以每天24小時不停地工作。」

市府資料顯示，在交通局裝有監視器的路段，超速行駛和撞車現象都有減少，但紐約州的法律規定，監視器要在晚10時至早6時關閉。

由於監視器計畫將在6月底結束，州議會上周達成協議，決定到期後繼續延長，並准許監視器每天24小時開啟，州議會定6月2日通過延長監視器計畫的正式法案。

市長亞當斯(Eric Adams)和羅格貴茲要求安裝更多的超速監視器，並終止監視器由州府掌控的法律授權，但沒有得到州府的支持。

市府官員表示，市府沒有意圖將超速監視器當做搖錢樹，因為大多數開車人被開出超速罰單後，不會再犯第二次。

五名共和黨市議員對市議會的決議投下反對票，包括阿里奧拉(Joann Ariola)、博萊利(Joe Borelli)、卡爾(David Carr)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)和唐納莉(Anne Donnelly)，此外民主黨的米利(Darlene Mealy)和葉格(Kalman Yeger)，也投票反對。

博萊利說：「超速監視器沒有使我們更加接近零死亡的願景，不過是為了創收，便於市交通局撈錢。如果建議在路上設置減速帶，他們就會猶豫不決。」

紐約市 亞當斯 紐約州

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