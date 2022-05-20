阿斯托利亞、長島市畫入新選區

目前皇后區州參議會選區地圖。(取自網站Redistrictingandyou.org)

州高等法院法官帕麥卡利斯特(Patrick McAllister)在上月認定州參議員 選區地圖違憲後，任命專家塞瓦斯(Jonathan Cervas)作為主事人，州參議員選區的重畫地圖草案已於日前出爐；西皇后區 選區發生重大變化，阿斯托利亞(Astoria)及長島市 (Long Island City)被歸入全新選區。

阿斯托利亞與長島市目前隸屬州參議員第12選區，該選區由2011年畫分，由北向南穿過皇后西區的許多街區，民主黨此前曾爭辯，這種不規則也不緊湊的華畫分方法，是源於共和黨一派的「傑利蠑螈」(Gerrymander)作風，即指通過畫分選區，削弱反對黨的投票而獲得不公平的優勢。

新的州參議員選區重畫地圖草案，則把絕大多數阿斯托利亞及長島市的街區，分在了全新的第59區，該區還將包括布碌崙(布魯克林)的綠點北威廉斯堡(Williamsburg)以及部分曼哈頓的街區。

而重畫後的第12選區，則僅包括一小部分的阿斯托利亞北部，但更聚焦陽邊(Sunnyside)、木邊(Woodside)、瑪斯佩(Maspeth)、以及部分瑞吉屋(Ridgewood)及艾姆赫斯特(Elmhurst)區域，現任的第12選區參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)日前已表示將尋求連任。

此外，最北邊的阿斯托利亞，將從第13選區重畫到由州參議員劉醇逸代表的第11選區，此前備受期待、涵蓋皇后區大橋(Queensboro Bridge)以南長島市、部分陽邊、瑪斯佩、格蘭岱爾(Glendale)、伍德黑文(Woodhaven)、李奇蒙丘(Richmond Hill)的第17新選區則被新重畫主事人廢除，曾欲參選第13選區參議員的前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)以及岡薩雷茲(Kristen Gonzalez)，都表示將轉戰參選全新的第59區參議員。

此次國會及州選區重畫，兩黨爭論仍不休，也有政治團體在日前對這份重畫地圖草案提訴，聲稱違憲，對此法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，此次選區重畫導致兩黨相爭，也有人爭辯選區重畫是完全有利亞裔或少數族裔，這種說法是「自欺欺人」，民意代表應該還是首先做好服務選民的工作，其他的一切都是不必要的干擾。