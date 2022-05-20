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選區重畫 曲怡文仍在17選區參選

記者胡聲橋／紐約報導
斯靜格。(本報檔案照)
斯靜格。(本報檔案照)

紐約州國會眾議員和州參議員選區重畫的最新草案日前出爐，作為選區重畫前州參議員第17選區的參選人，華裔曲怡文表示仍會在第17選區參選；在新版的第17選區，亞裔仍占多數；紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)，據悉也有意參選，重返州參議會。

新畫的第17選區重心向南移動，成為一個布碌崙南部(布魯克林)的選區；新畫選區雖然基本上保留了班森賀的華人社區，但卻將8大道華人社區一分為二，現在只有一半8大道華人社區留在第17選區之內。

曲怡文認為，這是因為重畫地圖的專家不了解當地社區的具體情況，才會將8大道華人社區分在兩個不同的選區。不過，新畫的第17選區一直延伸到布碌崙南部海邊，包括有眾多華人居住的戴克高地(Dyker Height)和巴斯海灘(Bath Beach)，這是舊版地圖所沒有的。總體而言，在第17選區的舊版地圖中，亞裔人口占46%，而在新版地圖中，亞裔人口占45%，相差不大；曲怡文介紹說，舊版地圖中包括了一塊孟加拉裔的聚居地，他們也是亞裔；這部分孟加拉裔已不在新版地圖內，因此在新版地圖上，華裔人口比例不是下降，而是上升了。

曲怡文希望布碌崙南部的華人選民一定要出來投票。

按照第17選區的舊版地圖，是一個民主黨占優勢的選區，而根據新版地圖，將是一個民主黨與共和黨勢力不相伯仲、競爭非常激烈的選區。曲怡文認為，和舊版地圖的情況不同，這次共和黨一定會有人站出來成為她的競爭對手；對她而言，競選的難度顯然加大了。不過曲怡文表示，一定會做好充分的準備，迎接即將面臨的挑戰；她如果當選，她將成為布碌崙第一位華裔民選官員。

紐約州國會議員和州參議員選區新版選區地圖由特別主事人(Jonathan Cervas)主持重畫，經過徵集民意，最終方案訂於20日(周五)敲定。據知情人士介紹，這個草案基本不會有改動，至多有小幅修改。

對於各選區參選人來說，須重新提交各種文件，重新開展競選活動；紐約州國會議員和州參議員初選已推遲至8月23日舉行。

斯靜格有意重返州參議會

斯靜格有意參選曼哈頓上西城的第47參議員選區，這裡是他的大本營；這一區域的現任州參議員霍爾曼(Brad Hoylman)已經表態，將參選新畫定的州參議會第10選區。

曲怡文。（曲怡文提供）
曲怡文。（曲怡文提供）

華人 參議員 亞裔

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