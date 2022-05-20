我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

市議會全票通過 都勇任TLC局長

記者胡聲橋／紐約報導
都勇正式出任TLC新局長。(本報檔案照)
都勇正式出任TLC新局長。(本報檔案照)

在市議會19日全票通過予以確認後，市長亞當斯(Eric Adams)當日宣布亞裔都勇(David Do)正式出任市出租車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)局長。

亞當斯表示，期待與都勇合作，為紐約市出租車行業提供公平公正的服務；曾擔任TLC局長的副市長喬希(Meera Joshi)也表示，都勇在華盛頓特區的經驗，會在管理紐約市出租車及禮車的工作中大有可為。

都勇則表示，候任期間已在主持TLC工作，正式任職後，將成出租車司機的合作夥伴，幫助他們從牌照費用帶來的龐大債務中解脫出來，並為殘障乘客和曼哈頓以外的乘客提供真正的交通公平，並推動技術和服務創新。

都勇日前呼籲增加隨叫隨到電召殘障專車(Access-A-Ride on demand)，讓更多殘障人士受益。

按照大都會運輸署(MTA)的設計，目前隨叫隨到電召殘障專車的服務上限為1200名乘客；都勇說，他將與州捷運官員合作，讓更多紐約人能享受電召殘障專車的服務；「我們必須讓每一個希望得到隨叫隨到用車服務的人都能如願。」

2017年，MTA為行動不便者啟動了一個項目，讓他們可以通過智慧手機上的應用程序來預訂電召殘障專車，可以隨時出行，該方案深受通勤者和殘障人士的青睞；這比普通的電召殘障專車(Access-A-Ride)更方便，因為普通的電召殘障專車需要提前24個小時安排行程。

布碌崙殘疾人獨立中心的執行長拉帕波特(Joe Rappaport)說，輔助交通系統就應該這樣，他們都贊成擴大隨叫隨到的電召殘障專車服務。這對於出租車司機來說將是一個真正的增長點。

都勇正式出任TLC新局長。(本報檔案照)
都勇正式出任TLC新局長。(本報檔案照)

2019年，MTA曾計畫對隨叫隨到電召殘障專車計劃做出變化，把統一的2.75元的車費價格變成頭15元車費由政府補貼，剩下的車費由乘客自掏腰包。據說這一做法會讓使用電召殘障專車的乘客人數翻倍，但疫情擱置了這一想法；據了解，MTA將於6月底之前對此重新進行評估。

MTA負責輔助捷運的副總裁潘吉利南(Chris Pangilinan)說，MTA與TLC合作多年，關係融洽；他們期待與即將上任的局長一起努力加強夥伴關係，重新設計電召殘障專車方案，為顧客提供更有靈活性、更便捷和更可靠的服務。

市長亞當斯上月28日提名都勇擔任TLC局長，負責監管紐約市的出租車、租用車、通勤小巴和輔助通勤車輛。都勇曾擔任首都華盛頓特區租賃車輛管理部門的負責人。

租車 MTA 亞當斯

上一則

選區重畫 曲怡文仍在17選區參選

下一則

紐約市70名法官長島度假唱K 20人染疫

延伸閱讀

紐約布碌崙一高中生涉嫌一連串炸彈威脅 遭警方逮捕

紐約布碌崙一高中生涉嫌一連串炸彈威脅 遭警方逮捕
疫情高風險 亞當斯反對重啟口罩令

疫情高風險 亞當斯反對重啟口罩令

慶祝亞太裔傳統月 亞當斯表彰傑出人士

慶祝亞太裔傳統月 亞當斯表彰傑出人士
紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾

紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾
亞當斯促延公校控制權 「大概率獲准」

亞當斯促延公校控制權 「大概率獲准」

熱門新聞

布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工