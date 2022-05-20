市議會全票通過 都勇任TLC局長

都勇正式出任TLC新局長。(本報檔案照)

在市議會19日全票通過予以確認後，市長亞當斯 (Eric Adams)當日宣布亞裔都勇(David Do)正式出任市出租車 暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)局長。

亞當斯表示，期待與都勇合作，為紐約市出租車行業提供公平公正的服務；曾擔任TLC局長的副市長喬希(Meera Joshi)也表示，都勇在華盛頓特區的經驗，會在管理紐約市出租車及禮車的工作中大有可為。

都勇則表示，候任期間已在主持TLC工作，正式任職後，將成出租車司機的合作夥伴，幫助他們從牌照費用帶來的龐大債務中解脫出來，並為殘障乘客和曼哈頓以外的乘客提供真正的交通公平，並推動技術和服務創新。

都勇日前呼籲增加隨叫隨到電召殘障專車(Access-A-Ride on demand)，讓更多殘障人士受益。

按照大都會運輸署(MTA )的設計，目前隨叫隨到電召殘障專車的服務上限為1200名乘客；都勇說，他將與州捷運官員合作，讓更多紐約人能享受電召殘障專車的服務；「我們必須讓每一個希望得到隨叫隨到用車服務的人都能如願。」

2017年，MTA為行動不便者啟動了一個項目，讓他們可以通過智慧手機上的應用程序來預訂電召殘障專車，可以隨時出行，該方案深受通勤者和殘障人士的青睞；這比普通的電召殘障專車(Access-A-Ride)更方便，因為普通的電召殘障專車需要提前24個小時安排行程。

布碌崙殘疾人獨立中心的執行長拉帕波特(Joe Rappaport)說，輔助交通系統就應該這樣，他們都贊成擴大隨叫隨到的電召殘障專車服務。這對於出租車司機來說將是一個真正的增長點。 都勇正式出任TLC新局長。(本報檔案照)

2019年，MTA曾計畫對隨叫隨到電召殘障專車計劃做出變化，把統一的2.75元的車費價格變成頭15元車費由政府補貼，剩下的車費由乘客自掏腰包。據說這一做法會讓使用電召殘障專車的乘客人數翻倍，但疫情擱置了這一想法；據了解，MTA將於6月底之前對此重新進行評估。

MTA負責輔助捷運的副總裁潘吉利南(Chris Pangilinan)說，MTA與TLC合作多年，關係融洽；他們期待與即將上任的局長一起努力加強夥伴關係，重新設計電召殘障專車方案，為顧客提供更有靈活性、更便捷和更可靠的服務。

市長亞當斯上月28日提名都勇擔任TLC局長，負責監管紐約市的出租車、租用車、通勤小巴和輔助通勤車輛。都勇曾擔任首都華盛頓特區租賃車輛管理部門的負責人。