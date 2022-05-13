紐約市公校學生 全面篩查失讀症

亞當斯探訪公校生，推出失讀症免費篩查計畫。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)和市教育總監 (David Banks)12日宣布，將為全市公校 生進行失讀症(Dyslexia)篩查，並推出配套特殊教育項目和學校以提供指導協助，從根源上解決因讀寫障礙而造成的青少年犯罪問題。亞當斯表示，他在高中畢業後才發現自己有失讀症，並為此掙扎許久，「所以我們此次推出全國最大、最全面的解決方案，以防其他孩子們也經歷這種遭遇。」此外，亞當斯也指出，全市監獄犯人中罹患失讀症的比率甚高，側面反映出早期教育能防止此類青少年走上犯罪道路。

亞當斯和班克斯聯合宣布，將出台全面措施，解決公校生讀寫障礙危機。（取自班克斯推特）

「早期篩查將確保每個需要幫助的孩子們，能及時得到相應的支持措施。」班克斯表示，該計畫雖然只是開始，但這是長期的承諾，「紐約市公校生首次有機會能在不離開自己社區的情況下，免費接受專業的失讀症篩查和相應指導。」

全面失讀症幫扶計畫將從今年秋季學期開始，每所幼稚園至十年級的學生們，將每年接受三次基本的失讀症篩查；測試結果明顯且持續低於基準線的學生們，將可獲得價值百元的高級別失讀症篩查。

紐約市從今年秋季學期開始，每所幼兒園到十年級的學生們，將每年接受三次基本的失讀症篩查（市長辦公室提供）

作為初步試點，五大區的80所小學和80所中學將接受系統培訓，學習如何識別和幫助有罹患失讀症風險的學生。布朗士公立161小學和曼哈頓區公立125小學作為首批試點學校，將為失讀症兒童和其他語言學習障礙的學生提供專門課程，並將於未來把經驗傳播到全市五大區；市府計畫在2023年9月，使每個區都至少設立一所為失讀症孩童量身定制的院校。

市府還在計畫中承諾，到2023年4月，所有幼稚園至12年級的教師都將參加兩小時的失讀症教育介紹性培訓；在接下來的一年中，市教育也會為幼兒園至二年級的老師們，準備長期的基於語音的基礎識字課程。