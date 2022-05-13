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反就業歧視 不保護外地遠程員工

編譯周芳苑／綜合12日電
聯邦法官裁定，紐約州就業歧視指控以歧視行為的發生地點為準；圖為曼哈頓賓州車站的通勤族。(Getty Images)
聯邦法官裁定，紐約州就業歧視指控以歧視行為的發生地點為準；圖為曼哈頓賓州車站的通勤族。(Getty Images)

新冠疫情下許多人跨州遠距工作，就業歧視指控的審理依據備受矚目；對此，紐約南區聯邦法院法官拉莫斯(Edgardo Ramos)提出結論，紐約州就業歧視指控以歧視行為的發生地點為準，無論雇主是否位於紐約，紐約反歧視法旨在保護在紐約居住或工作的人。

遠距工作者是否可根據紐約州人權法 (New York State Human Rights Law, NYSHRL) 、紐約市人權法 (New York City Human Rights Law ,NYCHRL) 提出索賠？拉莫斯最近經手外州員工對紐約雇主提訴的個案，得出以上結論並做出裁決。

該案例是俠伯(Shiber) 控告紐約投資金融公司 Centerview Partners 。原告2020年7月起為該公司服務，因為疫情只能在新澤西住家遠距工作，此後不久，她基於醫療狀況而提出相關要求，隨後，雇主認為她無法履行基本職能，予以解雇。

原告提訴，依NYSHRL、NYCHRL和新澤西州反歧視法NJLAD 索賠，結果法院駁回NYSHRL和NYCHRL索賠，認為儘管雇主位於紐約市，但原告僅在新州工作、從未到雇主的紐約市辦公室，依法無法採取任何行動。做出裁決後，法院駁回原告有關新冠疫情改變一切的論點，也就是疫情下盛行遠距工作應迫使紐約將法定保護範圍擴大到紐約就業相關的所有歧視行為，員工即使在外州感受到歧視影響也該被保護。

紐約州的做法不常見，其他司法轄區另有其他規則。哥倫比亞特區較包容，關鍵點是歧視行為的發生地點，無論感受到歧視的地點、或者歧視行為發生地點在法令轄區內，都可依「哥倫比亞特區人權法」(District of Columbia Human Rights Act)索賠。

聯邦法官裁定，紐約州就業歧視指控以歧視行為的發生地點為準；圖為曼哈頓大中央車站的...
聯邦法官裁定，紐約州就業歧視指控以歧視行為的發生地點為準；圖為曼哈頓大中央車站的通勤族。(新華社)

加州採取類似做法，要求原告依「公平就業和住房法」(FEHA)索賠，只要證明受歧視員工在加州工作、或被指控雇主的不當行為在加州發生。

新州做法較複雜，上訴部門認定外州員工或可根據新州法令NJLAD索賠，但須遵守特定事實、而且經過技術性法律選擇分析。

歧視 就業 疫情

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