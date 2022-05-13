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亞當斯簽法 招聘須寫薪資區間

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯12日簽署法案，要求雇主在招聘時必須寫明最低和最高工資信息。（市長辦公室提供）
亞當斯12日簽署法案，要求雇主在招聘時必須寫明最低和最高工資信息。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)12日簽署法案，要求雇主在招聘時必須寫明最低和最高工資信息，以期解決族裔和性別收入不平等的問題；為給業界留出準備時間，新法將於11月起實施。

這項薪資披露法(salary transparency law)去年12月就在市議會通過，要求擁有四名或以上員工的公司，在招聘廣告中標明該公司為每個職位支付的最低和最高工資，原定5月15日生效；如果未能執行，即構成非法歧視性行為，市人權委員會(New York City Commission on Human Rights)有權對非法的歧視性做法處以最高12萬5000元的的罰款或其它民事處罰。

但這項法案遭到商界反彈，認為準備時間太短；商界還提出，應把適用企業人數門檻從四人提升至15人，避免小企業遭受不公平的罰款。

市議會隨後對法案文本進行了修訂，增加了多項豁免條款；根據修訂，僅發出一般招聘公告但未明列工作職務的雇主可豁免；但是，遠距上班的招聘崗位，只要員工本人在紐約市，仍須披露薪資區間。

不過，修正案仍維持了四人的企業規模適用門檻，為減輕對小企業的負擔，對於首次違規的企業，市府將在罰款前協助改正，而免於罰款；法案還禁止求職者因為企業違反薪資披露法而提起訴訟，但現任員工仍保有訴訟權利；為了給業界準備時間，法案推遲六個月生效。

亞當斯表示，「這項法案並不是試圖懲罰企業，有些企業在招聘時不列出薪資區間，我們是想改變這些企業的想法；最初的法案已經經過修正，這些新增的條款將確保對企業和員工都適用。」

曼哈頓華埠一間中餐館門前的招聘啟事。(記者和釗宇╱攝影)
曼哈頓華埠一間中餐館門前的招聘啟事。(記者和釗宇╱攝影)

提出這項法案市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，如果在招聘時把薪資寫清楚，就更容易發現性別和族裔的薪資差距，從而解決問題，「隨著人們返崗工作，現在正是時候提高招聘的要求，給那些正在找工作的民眾恢復一些尊嚴。」

亞當斯 歧視 紐約市

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