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市長代表慰問8大道火災戶 旅館暫住期延長四天

記者胡聲橋／紐約報導
市府官員米諾(左三)和內森(左一)在救援中心為受災租戶提供諮詢。(記者胡聲橋/攝影)
市府官員米諾(左三)和內森(左一)在救援中心為受災租戶提供諮詢。(記者胡聲橋/攝影)

市政府官員9日走訪了布碌崙(布魯克林)7大道住宅火災救援中心，承諾繼續為受災租戶做好協調工作，為他們爭取更多權益；災戶暫時居住的旅館本來最後一天是9日，如今獲延長至13日，給了受災戶更多喘息的時間。截至9日下午，共有大約30戶受災家庭登記了庇護所住處。

市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉，會同市長辦公室移民事務組副組長米諾(Miosotis Munoz)和市小企業局應急中心負責人內森(Bernadette Nation)，9日來到位於布碌崙華人浸信會的8大道火災受災租戶救援中心，為大家排憂解難，提供諮詢。

鄭祺蓉說，亞當斯非常關注社區安全，這次災難究竟是人禍、還是天災，要等市消防局做出結論，很多後續工作都有賴於最終報告。對受災戶來說，現在最主要的就是做好資料收集工作，把能證明自己身分、證明自己在大樓居住的各種證據都收集起來，以備後用；她還勸告大家，租房子不要貪小便宜，要注意安全，要有租約，這也是對自己的保障。

紐約親子互助會是這次救援的最早組織者，擔負了大量的後勤和協調工作；會長黃妮可說，在救援中，她遇到了缺少各種各樣證件的人，她建議大家今後把證件留存電子版，這樣萬一遇到災情，也有另一途徑可以證明自己的身分和居住情況。

米諾給在移民身分方面有顧慮的受災租戶吃了定心丸；她說，紐約市援助災民，不會問災民的移民身分，也不會把他們的資料洩露給移民當局；不要怕沒有身分，政府為所有災民提供援助。

因為華人受災租戶中有一些是小商家，負責小企業應急服務的內森說，如果誰有任何問題，或者需要特殊的幫助，都可以向她諮詢。

受災租戶原訂9日就要搬出旅館，在各方的協調下，居住旅館的時間延長到了13日，這樣受災戶總共可以在旅館居住11天；有特殊需要的租戶，例如有孕婦、有病人，還可以再延長在旅館的居住時間。

市住房保護與發展局(HPD)9日在救援中心為受災租戶辦理居住庇護所的登記手續；截至下午5時，共登記了17個單位的住房，每個單位可居住二至三個家庭，因此大約有30戶左右受災租戶登記了庇護所。根據救援中心的統計，受災租戶共有42戶、132人。

救援中心只能借到9日，在市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)的協調下，救援中心獲得新的辦公地點。

鄭祺蓉(左二)、阿維萊斯(左一)、米諾(左三)、內森(右三)、黃妮可(右二)等，...
鄭祺蓉(左二)、阿維萊斯(左一)、米諾(左三)、內森(右三)、黃妮可(右二)等，在8大道火災救援中心為受災租戶解決問題。(記者胡聲橋/攝影)

旅館 移民 庇護

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