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地鐵站無照攤販被捕 亞當斯挺警察

編譯孫梁／綜合9日電
布碌崙一名移民婦女因在地鐵站販售水果被警方拘捕、帶回警局。(取自推特)
布碌崙一名移民婦女因在地鐵站販售水果被警方拘捕、帶回警局。(取自推特)

布碌崙一名移民婦女在母親節也不能停止工作，而一周前她曾因在地鐵站販售芒果和獼猴桃而被警察戴上手銬，並被帶走關了兩小時，她的食物車也被沒收，水果被扔進垃圾桶。市長亞當斯(Eric Adams)9日為警方執法辯護，呼籲攤販守法。

維權組織街頭商販計畫(Street Vendor Project)在推特發布一則錄影顯示，瑪麗亞·法康(Maria Falcon)4月29日雙手被銬，被警察帶著走過布碌崙的百老匯路口(Broadway Junction)地鐵站，推特文字說：「殘忍對待而不是支持和善待辛勤工作的母親，是可恥的行為。」

亞當斯9日也對法康的遭遇做出回應，他強調必須遵守規矩，尤其是食品規定必須遵守。他說：「如果有人買了不符合安全標準的食物，就可能會生病；如果允許沒有執照的食物車在地鐵站販售水果，下一步就會有人將丙烷罐帶進地鐵，再下一步就會在地鐵軌道上燒烤。」

亞當斯表示：「如果我們都遵守規矩，此類事件就不會發生。」

法康是名移民，她有食物販售許可，十多年前就開始為顧客服務，但她沒有攤販車的執照；而攤販車執照事實上幾乎無法獲得，在黑市上可賣到2萬元一個。

法康說，警察上次把她帶走時，沒收了她的食物車，將車上的水果和巧克力扔進垃圾箱，並開了一張收據，讓她憑證領回食物車。

街頭商販計畫說：「警察的行為使法康遭到沉重打擊，她被關了兩小時，並遭到搜身，等候警方處理期間不能穿鞋和外衣；獲釋後她被迫歇了數日，以便從驚恐受怕中恢復。但母親節這天又要出工，因為她為了養家不能停止工作。」

公益維權人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，這一事件是警方執法引起的，「市府已經宣布，警方不能對街頭商販執法，並新設一個專門處理此類事件的機構。法康應被准許養活家人和為鄰居服務，在母親節不應害怕警察。」

警方發言人表示：「市警局、消費者保護局和公園局多次在地鐵站內外採取清理執法行動，是因為多次接到地鐵站的投訴；我們4月5日已經警告了這名商販，但她在多次警告後仍不收手，於是4月29日又給她開出一張無證販賣的傳票。」

布碌崙一名移民婦女因在地鐵站販售水果被警方拘捕、帶回警局。(取自推特)
布碌崙一名移民婦女因在地鐵站販售水果被警方拘捕、帶回警局。(取自推特)

地鐵站 警察 母親節

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