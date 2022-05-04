仇恨犯罪今年抓百人 近半心理失常

疫情以來紐約市仇恨犯罪事件頻發，今年的數量更比去年增長27%。（記者和釗宇／攝影）

新冠疫情 爆發以來，紐約市治安惡化，仇恨犯罪 事件頻發，今年的數量更比去年增長27%；紐約市議會公共安全委員會和人權委員會3日召開聯合公聽會，了解市府對仇恨犯罪的應對情況；市警總局仇恨犯罪工作組人員表示，今年有百人因仇恨犯罪被捕，其中近半被認為有心理問題。

市議會公共安全委員會主席漢克斯(Kamillah Hanks)表示，疫情以來太多人因為移民身分、祖籍國、族裔、性別、宗教、性取向等原因被仇恨攻擊，尤其是亞裔 社區，「本月是亞太裔傳統月，解決仇恨犯罪問題至關重要，市府有責任確保民眾安全，我們必須確保執法機構認真對待仇恨犯罪。」

市警總局仇恨犯罪工作組組長阿里亞斯(Andrew Arias)在作證時表示，今年以來針對猶太裔的仇恨犯罪為95起，比去年增長72%；針對亞裔的仇恨犯罪為25起，雖然比去年下降62%，但仍顯著高於疫情之前；他表示，在今年因仇恨犯罪而捕的100名嫌疑人，有47人被認定為心理失常，也承認很難界定精神問題對仇恨犯罪有多大影響，並表示工作組將改進與心理健康專家的合作。

市長刑事司法辦公室主任洛根(Deanna Logan)在作證時，則並未提到心理健康問題是仇恨犯罪的原因，而是認為一些人將新冠病毒與亞裔聯繫起來而產生種族主義情緒，媒體的大肆報導也助長了仇恨犯罪增加，並不是單一因素導致的；同時，仇恨犯罪案件的增加也有可能是因為舉報的人越來越多。

阿里亞斯則表示，市警局對仇恨犯罪的調查可能仍然比較鬆弛，有時因為案情匯報不明，或者被市警局其他部門和人員標記為其他案件；他說，希望市警局能夠對警員加強培訓，從而更好地認定和報告可能為仇恨犯罪的案件，可有熟悉仇恨犯罪的社區組織來進行培訓。