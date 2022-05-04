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外州墮胎者湧入？霍楚：紐約歡迎

編譯周芳苑／綜合3日電

州長霍楚 (Kathy Hochul)已將墮胎權編入法令，即使聯邦最高法院未來幾周推翻維護墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade) 和「計畫生育協會訴凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)判例，紐約人也不必擔心失去墮胎權，紐約州可能湧入尋求墮胎的外州患者。

霍楚3日在推特上發文說，「紐約州將張開手臂歡迎任何需要護理的人」，新澤西州長墨菲(Phil Murphy)也稱新州不會在生殖權方面倒退；不過紐約、新州及康州在內的三州地區(tri-state area)也有反墮胎情緒，近年不斷挑戰墮胎權。

紐約州1970年墮胎合法化，三年後，最高法院將墮胎納為憲法權利；紐約州 2019年立法將羅訴韋德案編入州法，即使最高法院推翻該判例，墮胎在紐約依舊合法。

疾病控制和預防中心(CDC)數據顯示，十年前各州大規模實施反墮胎限制以來，紐約外州患者比率上升，2012年占3%， 2019年倍增達8.9%，僅次於伊利諾伊州。紐約州在2019年約進行7萬8600次墮胎手術，平均每個出生嬰兒有355 例墮胎，僅次於華盛頓特區。

全美16州立法保護墮胎，華盛頓2019年三分之二以上的墮胎婦女來自外州。

共和黨州長候選人朱利安尼(Andrew Giuliani)發推特稱，最高法院推翻墮胎權的草案是保護最脆弱美國人的重要一步，羅訴韋德案存在根本缺陷。

墮胎 紐約州 新州

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