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捷運局新局長上任 首重打擊地鐵犯罪

編譯周芳苑／綜合2日電
市捷運局新任局長戴維上任後，承諾以打擊地鐵系統內的犯罪與增加安全為主要任務。(記者張心/攝影)
市捷運局新任局長戴維上任後，承諾以打擊地鐵系統內的犯罪與增加安全為主要任務。(記者張心/攝影)

在犯罪與安全重重疑慮下，紐約市捷運局(MTA Transit)新局長、前麻州交通廰長戴維(Richard Davey)2日新官上任，以打擊地鐵系統內的犯罪與增加安全為主要任務；而為了進一步加強治安，紐約市警(NYPD)則從即日起增加夜間警力，以阻止槍枝暴力續增。

紐約市地鐵今年迄今為止犯罪率比去年大增65%，乘客量也下降；戴維上任後表示將專注三大問題，包括地鐵系統內的安全性、可靠性和清潔度。

戴維說，除了與紐約市警局(NYPD)相關的安全問題，他也關注MTA內部情況如可靠性、客戶服務、人員配備。此外，希望改善晚上和周末的服務，也將仔細研究與老化基礎設施相關的速度限制和電力問題。

戴維說，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)的合作關係與前幾屆政府成鮮明對比，對他力求變革產生重大影響。

最暴力40區 增夜間警力

為了進一步促進公共安全，紐約市警也在歷經暴力周末後祭出增派夜間警力的新策略。

根據市警統計，上月29日至5月1日，紐約市發生11起槍擊事件、共計12人遇害。來自中國福建的45歲外賣郎嚴志文(Zhiwen Yan)日前在皇后區森林小丘(Forrest Hills)騎車送餐途中遭駕車男子槍殺身亡。全年槍擊案總數達402 起、470人遇害。

紐約市警局將針對暴力問題最嚴重的40地區加派夜間警力，將350名社區協調員調至夜間巡邏、調派外情情報官(field intelligence officers)到上街、三輛夜班巡邏車提前三小時啟動。

亞當斯認為加派夜間警力有其必要，並希望教育、遊民和心理健康部門分擔部份工作；他說，這是一整座城市的問題。

亞當斯說，前市長白思豪(Bill de Blasio)對紐約警局傳送混亂訊息、以致於陷入癱瘓，他的命令很明確，就是打擊犯罪。

今年4月紐約市犯罪率較去年同期上升30%。

紐約市 地鐵 亞當斯

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