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百大城市名列倒數 市議會提案增建公廁

編譯孫梁／綜合2日電
紐約市公廁數量嚴重不足。(MTA提供)
紐約市公廁數量嚴重不足。(MTA提供)

紐約市的免費公共廁所嚴重缺乏，地鐵系統的公廁經常掛著鐵鎖，公園的廁所或是關閉或是骯髒不堪，市民和遊客無處解決內急，除非是花錢到餐館和酒吧如廁。曼哈頓區長李文(Mark Levine)和市議員瑞塔·約瑟夫(Rita Joseph)日前提出相關法案，要求在全市五個區的每個郵政區內都建一座新廁所，以解決公廁嚴重不足情況。

紐約市民上廁所非常不便，時任市主計長斯靜格(Scott Stringer)2019年公布的「市公園廁所狀況報告」顯示，在全國百大城市的人均廁所排名榜上，紐約市僅居第93位。

李文和約瑟夫表示，缺乏廁所不但極不方便，而且還是人權、公共健康以及缺乏平等機會的問題，影響到經濟的發展。

約瑟夫說：「公廁有助於解決人們有尊嚴的基本需要，還有助於保證公共場所的衛生。全市每個社區都應有公廁，以使紐約市趕上其他城市的設施。」

李文表示，他們的提案需由市捷運局(New York City Transit)和市公園局出面，與各社區委員會協商，以便選擇地點和提出報告，在全市五個區的所有郵政區都建一個新廁所，讓民眾知道廁所的位置。報告應不遲於2023年6月1日提交給市長和市議長。

李文說：「我們的目標是建新廁所，尤其是在人行道等公共場合，而且新廁所要做到自動清潔，這是全世界都採用的新技術。」

李文說：「廁所早就成為城市不可或缺的一部分，但紐約市卻遠遠落後於美國和世界的其他城市，在我們重新聚焦公共健康之際，廁所是最緊迫的問題。地鐵系統雖然有70餘個廁所，但疫情爆發後基本都處於關閉狀態。」

李文指出，全市的許多廁所在疫情前都是季節性開放，2018年的一項調查顯示，全市24小時開放的廁所僅有四座，「廁所應是全年每天24小時開放」。

紐約市 地鐵 疫情

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