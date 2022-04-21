政府樓屋頂種大麻？聯邦說不

市長亞當斯想在紐約市政府樓屋頂種大麻，圖為他日前考察史泰登島一處樓頂農場。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)一心想在紐約市 公共住宅樓(政府樓)屋頂溫室種大麻，聯邦政府卻說「不」。

亞當斯日前在州府奧伯尼舉行的小組討論中表示，市府團隊正探索在紐約市住房管理局(NYCHA)管轄大樓屋頂種大麻的可能性，其構想是雇用NYCHA公共住房裡的住戶監督大麻溫室。

但對聯邦政府而言，大麻仍屬非法，聯邦補貼公共住房種大麻也不合法，足以阻撓亞當斯的目標。

HUD地區辦公室發言人阿爾瓦雷斯 (Olga Alvarez) 透過電郵表示，亞當斯辦公室尚未對公共住房屋頂種大麻的構想與聯邦部門聯繫；阿爾瓦雷斯被問及聯邦法律是否會禁止亞當斯的大麻溫室構想時明確回答：「這沒什麼好說，大麻在公共住房中非法。」

亞當斯是在紐約州非洲裔市長小組會議討論紐約大麻合法化 相關議題時提出屋頂種大麻的構想，那個場合是紐約州非洲裔、波多黎各人、西班牙裔和亞裔立法者齊集的年度會議；亞當斯與會後隔天新冠檢測呈陽性。

在小組討論中，亞當斯探討在人口稠密紐約市種大麻所面臨的挑戰，他認為，解決方法之一是在全市建築物採用水培溫室，包括 NYCHA 管轄的建築物；他又說，在 NYCHA住房屋頂上設溫室種大麻的工作可雇用 NYCHA 居民，藉此嘉惠並施以教育。

亞當斯發言人盧特瓦克(Charles Kretchmer Lutvak)上週透過聲明說，市長希望聯邦政府掃毐的「毒品戰爭」(War on Drugs)目標族群能率先從合法大麻產業中獲益。

國會眾議院4月1日以微弱優勢通過法案，在聯邦層級將大麻合法化，並從受控物質清單中刪除；該法案在參議院前途難料。