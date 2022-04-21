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52張種大麻許可 紐約州批了

編譯周芳苑／綜合20日電
州大麻控制委員會批准第一批大麻種植許可證，也允許醫用大麻患者栽種個人需要的大麻。(美聯社)
州大麻控制委員會批准第一批大麻種植許可證，也允許醫用大麻患者栽種個人需要的大麻。(美聯社)

紐約州大麻控制委員會(CCB)日前投票批准第一批大麻種植許可證，為今年稍晚開放成人用大麻市場充足供應方面跨出第一步；另批准修訂法規，允許醫用大麻患者栽種個人需要的大麻。

成人大麻合法化法案頒布已約一年，為了實施，大麻控委會連月準備，委員們開會批准52張種植許可證；總共收到 150多份申請，將繼續審核發證。

州長霍楚(Kathy Hochul)2月簽署法案，據以發放條件式許可證，旨在讓既有的大麻經營者領先開跑，滿足未來大麻市場需求。

取得條件式許可證的人須在2021年12月31日前獲聯邦農業部授權種植麻類、而且過去四年有兩年確實種植，還需要參與環境可持續發展計畫和社會公平指導計畫。

監管機構上個月提出另一規則，讓先前有大麻前科或家庭成員因刑事定罪受害的人獲第一輪零售許可證，排序在既有的醫用大麻業者之前；大麻管理辦公室(OCM) 執行主任亞歷山大( Chris Alexander)預估有200多名涉法申請人獲優先許可，零售商年底前可望就緒。

修正案准許醫用大麻患者自行種大麻，受倡議者肯定。依規定，患者和護理人員經註冊每人最多可種六株大麻，僅三株可收成，最多從中提取五磅大麻，符合成人用大麻合法化法規。

針對護理人員，新規明文規定最多可為四名患者種大麻、最多12株，如果不這樣做而導致房東在聯邦法規下失去與金錢或許可證相關利益，房東可拒絕出租或處罰房客。

不久前，州議會向州長辦公室送出預算提案，讓大麻業者享有州稅減免，也有議員陸續對大麻合法化提出相關法案，包括允許監管機構向金融機構披露大麻許可證持有者的相關訊息以便推動大麻銀行業務。

針對大麻使用，滿21歲可擁有並公開使用大麻、向其他成人送大麻，只要未從中獲得酬勞，監管機構仍在制訂規則，目前紐約州尚無零售商被授權銷售成人用大麻。

實施法案、加快許可有助於減少企業利用大麻法「贈與」條款免費送大麻；紐約州監管機構最近警告20多家企業，稱他們在無許可證之下非法銷售大麻或贈送。

州大麻控制委員會批准第一批大麻種植許可證，也允許醫用大麻患者栽種個人需要的大麻。...
州大麻控制委員會批准第一批大麻種植許可證，也允許醫用大麻患者栽種個人需要的大麻。(美聯社)

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