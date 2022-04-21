「集裝箱垃圾站」時報廣場試點，或拓至全市五大區使用。 (市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)和新任清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)20日宣布，全市將開展「集裝箱垃圾站」項目，試點從遊客聚集的時報廣場開始，最終拓展至全市五大區；這項耗資130萬元的項目意旨集中街道上散落的袋裝垃圾，減少城市鼠患和夏季異味。

「無論我走到哪裡，都能聽到紐約人不停地抱怨，家門口堆成小山的垃圾袋，異味瀰漫、老鼠窸窣。」亞當斯說，市民們無一日不渴望乾淨、安全的街道，「這種聲音我聽得一清二楚。」

蒂池則表示，垃圾集裝箱化已經討論了很多年，而如今邁出的第一步的試點，就是要測試出在實際生活的應用中什麼可行，什麼不可行。

就紐約市 而言，各社區中的垃圾桶多由其商業改進區(Business Improvement Districts)負責清理，和餐館及商業、住宅建築一樣，將垃圾袋擺放至路旁等待清潔局車輛收集；但這無疑使垃圾暴露在外過長，影響周圍環境。

亞當斯表示，而該「集裝箱垃圾站」的初步計畫就是與各地商改區合作，爭取在接下來的幾個月中探討維護細節及分管責任，根據「社區需求」選擇集裝箱的安裝地點。

華埠 商改區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，目前該計畫還在初步試點階段，但如今最大的問題就是維護協議(maintenance aggrement)的簽署，即誰來負責這個掛鎖的垃圾集裝箱；若拓展至全市實施，那麼BID無疑會承擔起這項責任。

「但如今任何能讓華埠街道垃圾減少的項目都是好項目。」他表示，尤其夏日將近，各餐廳的廚餘垃圾定會引來老鼠和異味；而老鼠啃破塑膠袋後，油漬湯汁等滿街橫流，不但影響了遊客和居民的活動質量，長久以來對路面造成的腐蝕破壞也不可估量。

這已不是亞當斯擔任公職以來第一次打擊街道鼠患，美化社區環境；其任布碌崙(布魯克林)區長期間就多次至8大道華社考察，統籌治理周邊衛生環境。

其2019年的一項滅鼠計畫中，每個電動捕鼠器每月能抓住約100隻老鼠，亞當斯說：「乾淨的街道對社區和紐約市的經濟復甦至關重要。」