去年1459童被帶走 維權組織批ACS裁量權太大 要助父母興訟

兒童局將兒童帶走的理由繁多，甚至包括被舉報上學遲到；圖為紐約市一所公立學校。(Getty Images)

紐約市 上一會計年度有1459名兒童被市兒童服務局(ACS)以在家受虐為由而緊急帶走，被迫與父母分離。事實上只要ACS接到舉報並認為兒童的性命和健康面臨威脅，就可直接帶走他們，剝奪家長的監護權。但維權組織表示，兒童監管的法律模糊，ACS的自由裁量權太大，而且被迫與家庭分離的兒童多是來自非裔等少數族裔和窮人社區，許多家庭是受到錯誤對待，但要上庭卻承擔不起法律訴訟費。

ACS將兒童從家中帶走的理由繁多，包括兒童被舉報上學遲到、蓬頭垢面和衣衫不整等，但這些問題更多是因為貧困而不是虐待；如果子女被帶走寄養，其家庭可能需數月甚至數年，才能重新獲得監護權。

新成立的民權組織「家庭正義法律中心」(Family Justice Law Center)可望為冤屈家庭提供法律服務，該中心的創辦人沙萊克-克萊恩(David Shalleck-Klein)表示，他們將針對ACS的問題大舉興訟，就像公民自由聯盟控告市警局和懲戒局一樣，以迫使ACS進行改革，解決家庭分離問題。

沙萊克-克萊恩說：「被ACS非法帶走的主要是低收入 家庭的少數族裔兒童，他們的身心受到創傷，這是侵犯民權的非法政府行為，卻沒有一個組織對政府部門的公然違法提出法律控告。」

布碌崙 一個老婦是其孫子的主要監護人，她說一天半夜有人敲門，是ACS人員接到匿名舉報來調查十歲的孫子在家遭虐待，沒有說明是何人舉報和她是如何虐待就將孩童帶走，後經法官裁決，孫子才又回到她身邊。

這位老婦對ACS帶給她和孫子的痛苦無比憤怒，一年後仍不能平息，說ACS沒人向他們道歉。

資料顯示，在ACS上一年度展開的6萬8845起調查中，最終只有4%的兒童被送到寄養中心，約半數兒童沒有法官的裁決就被緊急帶走；但ACS表示，在被緊急帶離家庭的兒童中，83%最終得到法官批准。

ACS認為，為了保護面臨危險的兒童，將他們緊急帶走是迫不得已的最後手段，每年約有15名兒童在家被殺。

ACS表示，他們致力於滿足兒童及其家庭的需要，在履行保護紐約市兒童安全的職責之際，還將與政府其他部門和社區合作，探索保證兒童在家安全的新方式。