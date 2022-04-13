住房代金券提案 霍楚否決

紐約州府和議會達成的預算案，排除了為數萬遊民和可能失去住屋者提供代金券。(歐新社)

紐約州 府和議會的預算案談判已達若干滿意結果，遺憾的是，為數萬名無家可歸者(遊民)和可能失去住屋者提供代金券一案未被納入；支持人士稱，州長霍楚 (Kathy Hochul)團隊誇大預期成本，以成本過高為由拒絕提案，忽略了這些住房最困難群體的利益。

根據聯邦住房和城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)的數據，截至2020年1月，紐約州每天約9萬1300人無家可歸。

州參議會財政委員會主席、曼哈頓民主黨參議員克魯格(Liz Krueger)形容，州長團隊對住屋補貼不感興趣，根本未納入考量。

克魯格等熟悉內情的議員稱，霍楚上周和立法人士對預算進行最後談判時，州長代表預估租金 援助計畫耗資60億元，事實上，支持援助的立法者只要求州府提供 2.5億元，克魯格等人不明白60億元從何而來？

支持補貼案的 VOCAL-NYC 住房組織者盧南 (Joseph Loonam) 認為州府刻意誇大成本。霍楚發言人未回應。

這項名為住房使用券計畫 (Housing Access Voucher Program)的提案，以聯邦第8條住房選擇券(Section 8 Housing Choice Voucher)計畫為藍本，備受租戶和房東支持。

獲優惠券者住房花費將不超過收入的30%，不足額由州府支付，無證移民也適用；這項補貼案請求2.5億元資助，一半用於無家可歸者，另一半幫助將被驅逐的低收入租屋者。

住屋補貼案主要發起人、州參議員卡范納 (Brian Kavanagh)稱，霍楚與團隊預估60億元可能是假設租金援助計畫將幫助全州有資格獲補貼的每一個人，但立法者僅要求撥款2.5億元發放2萬張代金券，就算擴大為所有無家可歸家庭發代金券，也只要10億元。

房東組織CHIP執行董事馬丁(Jay Martin)認為州府預估成本60億元不合理，他說，太多州長以沒有錢為由拒絕提案，這是老伎倆。