我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

住房代金券提案 霍楚否決

編譯周芳苑／綜合12日電
紐約州府和議會達成的預算案，排除了為數萬遊民和可能失去住屋者提供代金券。(歐新社)
紐約州府和議會達成的預算案，排除了為數萬遊民和可能失去住屋者提供代金券。(歐新社)

紐約州府和議會的預算案談判已達若干滿意結果，遺憾的是，為數萬名無家可歸者(遊民)和可能失去住屋者提供代金券一案未被納入；支持人士稱，州長霍楚(Kathy Hochul)團隊誇大預期成本，以成本過高為由拒絕提案，忽略了這些住房最困難群體的利益。

根據聯邦住房和城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)的數據，截至2020年1月，紐約州每天約9萬1300人無家可歸。

州參議會財政委員會主席、曼哈頓民主黨參議員克魯格(Liz Krueger)形容，州長團隊對住屋補貼不感興趣，根本未納入考量。

克魯格等熟悉內情的議員稱，霍楚上周和立法人士對預算進行最後談判時，州長代表預估租金援助計畫耗資60億元，事實上，支持援助的立法者只要求州府提供 2.5億元，克魯格等人不明白60億元從何而來？

支持補貼案的 VOCAL-NYC 住房組織者盧南 (Joseph Loonam) 認為州府刻意誇大成本。霍楚發言人未回應。

這項名為住房使用券計畫 (Housing Access Voucher Program)的提案，以聯邦第8條住房選擇券(Section 8 Housing Choice Voucher)計畫為藍本，備受租戶和房東支持。

獲優惠券者住房花費將不超過收入的30%，不足額由州府支付，無證移民也適用；這項補貼案請求2.5億元資助，一半用於無家可歸者，另一半幫助將被驅逐的低收入租屋者。

住屋補貼案主要發起人、州參議員卡范納 (Brian Kavanagh)稱，霍楚與團隊預估60億元可能是假設租金援助計畫將幫助全州有資格獲補貼的每一個人，但立法者僅要求撥款2.5億元發放2萬張代金券，就算擴大為所有無家可歸家庭發代金券，也只要10億元。

房東組織CHIP執行董事馬丁(Jay Martin)認為州府預估成本60億元不合理，他說，太多州長以沒有錢為由拒絕提案，這是老伎倆。

霍楚 租金 紐約州

上一則

水牛城比爾隊新場館 霍楚：大部分沒花納稅人的錢

下一則

紐約客談／謹防再掉進洩憤恐怖主義泥沼

延伸閱讀

紐約州長簽法 為65歲以上無證移民提供Medicaid

紐約州長簽法 為65歲以上無證移民提供Medicaid
助民抗通膨 伊州新財年減稅18億

助民抗通膨 伊州新財年減稅18億

承認言語涉種族歧視 新州鎮長道歉 州長籲辭職

承認言語涉種族歧視 新州鎮長道歉 州長籲辭職
舊金山選區重畫提案通過 但爭議未止

舊金山選區重畫提案通過 但爭議未止
賓州車站摩天樓 開發商或減稅

賓州車站摩天樓 開發商或減稅

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查