水牛城比爾隊新場館 霍楚：大部分沒花納稅人的錢

州長霍楚表示，美足聯盟水牛城比爾隊新體育場計畫的大部分資金用的不是納稅人的錢。(州長辦公室提供)

美足聯盟(NFL )水牛城比爾隊(Buffalo Bills)的新體育場建設計畫因為出資問題而備受爭議，估計約需州府補貼11億元3000萬元，而州長和議會達成的預算案，最終納入了這項撥款計畫；皇后區的州眾議員金兌錫(Ron Kim)強烈反對用納稅人的錢提供資助，認為是開創錯誤的先例；但州長霍楚 (Kathy Hochul)表示，新體育場計畫的大部分資金用的不是納稅人的錢。

霍楚說：「州府資助占計畫的43%，所以不是大部分。在州府資助的建設計畫中，這樣的比重是史上低水平。但新體育場計畫是紐約西部地區的優先重點，與紐約州 其他地區的優先重點一樣重要。」

在新體育場的14億元協議中，60%需納稅人承擔，包括紐約州納稅人承擔6億元，伊利郡居民額外再承擔2億5000萬元，美式足球聯盟(NFL)和水牛城比爾隊的老闆承擔5億5000萬元。

但分析顯示，新體育場可能是NFL史上最大的補貼工程，未來30年恐需納稅人出資11億3000萬元，因此在州議會成為政治問責的焦點，遭到民主黨極左派和保守派的共同反對。

金兌錫說：「霍楚有意忽略重點，無論是州府還是地方政府的資金，都是納稅人的錢，而不是霍楚的錢，也不是我的錢。霍楚政府保證透明度和擔責，但比爾隊新體育場的協議，就是將納稅人的錢正常地體現在私人協議中。」

金兌錫說，水牛城比爾隊的老闆佩古拉夫婦(Terry and Kim Pegula)的身價超過70億元，是美國最富的NFL老闆之一，兩人其實不是紐約人，他們住在佛羅里達州。金兌錫表示：「新體育場協議實際上是向去年收入逾20億元的佩古拉一家，轉移近12億元的政府資金。」

金兌錫接著說：「佩古拉夫婦可以自籌資金，或是州府採用其他辦法將比爾隊留在水牛城，而不是以賄賂億萬富翁的方式，這樣做是開創錯誤的先例。」

霍楚的丈夫比爾·霍楚(Bill Hochul)是水牛城「德拉瓦北食品服務公司」(Delaware North)的副總裁和總顧問，而該公司是比爾隊目前所在體育場的主要食品特許經營商，如果在比爾隊新體育場的食品特許經營權能夠繼續保留，該公司以及霍楚的丈夫未來30年都將會繼續受益。