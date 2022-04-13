水牛城比爾隊新場館 霍楚：大部分沒花納稅人的錢
美足聯盟(NFL)水牛城比爾隊(Buffalo Bills)的新體育場建設計畫因為出資問題而備受爭議，估計約需州府補貼11億元3000萬元，而州長和議會達成的預算案，最終納入了這項撥款計畫；皇后區的州眾議員金兌錫(Ron Kim)強烈反對用納稅人的錢提供資助，認為是開創錯誤的先例；但州長霍楚(Kathy Hochul)表示，新體育場計畫的大部分資金用的不是納稅人的錢。
霍楚說：「州府資助占計畫的43%，所以不是大部分。在州府資助的建設計畫中，這樣的比重是史上低水平。但新體育場計畫是紐約西部地區的優先重點，與紐約州其他地區的優先重點一樣重要。」
在新體育場的14億元協議中，60%需納稅人承擔，包括紐約州納稅人承擔6億元，伊利郡居民額外再承擔2億5000萬元，美式足球聯盟(NFL)和水牛城比爾隊的老闆承擔5億5000萬元。
但分析顯示，新體育場可能是NFL史上最大的補貼工程，未來30年恐需納稅人出資11億3000萬元，因此在州議會成為政治問責的焦點，遭到民主黨極左派和保守派的共同反對。
金兌錫說：「霍楚有意忽略重點，無論是州府還是地方政府的資金，都是納稅人的錢，而不是霍楚的錢，也不是我的錢。霍楚政府保證透明度和擔責，但比爾隊新體育場的協議，就是將納稅人的錢正常地體現在私人協議中。」
金兌錫說，水牛城比爾隊的老闆佩古拉夫婦(Terry and Kim Pegula)的身價超過70億元，是美國最富的NFL老闆之一，兩人其實不是紐約人，他們住在佛羅里達州。金兌錫表示：「新體育場協議實際上是向去年收入逾20億元的佩古拉一家，轉移近12億元的政府資金。」
金兌錫接著說：「佩古拉夫婦可以自籌資金，或是州府採用其他辦法將比爾隊留在水牛城，而不是以賄賂億萬富翁的方式，這樣做是開創錯誤的先例。」
霍楚的丈夫比爾·霍楚(Bill Hochul)是水牛城「德拉瓦北食品服務公司」(Delaware North)的副總裁和總顧問，而該公司是比爾隊目前所在體育場的主要食品特許經營商，如果在比爾隊新體育場的食品特許經營權能夠繼續保留，該公司以及霍楚的丈夫未來30年都將會繼續受益。
上一則
市議員黃敏儀 向華人家長介紹各式夏令營
下一則
FB留言