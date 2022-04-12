六月節帶薪休假 市府員工今年落實

亞當斯宣布，慶祝黑奴解放的六月節今年將正式成為紐約市府員工的帶薪假日。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)11日宣布，慶祝黑奴解放的六月節(Juneteenth)將正式成為紐約市 府員工的帶薪假日，今年生效。

六月節是為了紀念1865年6月19日，是林肯簽署總統解放黑人奴隸宣言的消息傳入德州的日子，「Juneteenth」這個字是6與19的結合；1980年，德州率先將此定為州立節日。

去年，拜登總統和前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)分別簽署法案，將六月節定為聯邦和紐約州假日，紐約市公校去年就開始在六月節放假，私企也可自行決定是否在六月節給員工放帶薪假，但這些法案並不適用於紐約市府員工；亞當斯表示，將六月節設為市府員工帶薪假期已經拖得太久；今年的6月19日為周日，因此市府員工將於6月20日(周一)放假。

亞當斯在一份聲明中表示，「作為紐約市第二位非洲裔市長，我知道自己是站在無數前輩英雄的肩膀之上，他們用自己的生命去鞏固了一個更加完美的聯邦，現在是時候讓我做一點微小的工作，匡正我們歷史上那些最大的錯誤。」

前市長白思豪 (Bill de Blasio)曾在2020年6月宣布，從2021年起六月節將成為紐約市府員工假日，但上一屆市府一直未能正式宣布；白思豪的一位發言人去年1月曾表示，當時市府一直在與各大工會商議休假細節，「六月節放假的談判牽扯到支薪計畫，會影響多種合同，仍有很多工作要做。」

亞當斯說，「全國不論種族、國際和宗教的人們在這一天都團結起來，真心承認奴隸制的污點，並讚揚非洲裔美國人做出的無數貢獻；回望我們國家過去的暴行總是不容易的，但確是必要的。」