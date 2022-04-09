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建築工地安全違章 布碌崙連兩年最多

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙連續兩年在建築工地安全違章方面，成為五大區之首。(路透)
布碌崙連續兩年在建築工地安全違章方面，成為五大區之首。(路透)

根據紐約市樓宇局近日一份最新報告，布碌崙(布魯克林)連續兩年在建築工地安全違章方面，成為五大區之首；去年，全市有九名建築工人在工作中喪生，其中就有三人在布碌崙的建築工地發生意外。

根據紐約市樓宇局上月底發布的第二份年度建築安全報告，2021年相關單位向布碌崙的建築工地共發出了高達2萬6255次安全違章通知，比第二名的曼哈頓多出7000多次；報告中還顯示，布碌崙開出的停工令也是最多的，有4061份，遠高於曼哈頓的2562份和皇后區的2460份。

事實上，布碌崙在2020年的安全違章通知和停工令也位居首位，該年布碌崙共發出了2萬3916次安全違規通知和4787份停工令。

報告中顯示，從2020年到2021年，在紐約市所有五個區，雖然由市樓宇局發出的安全違章通知的數量都有增加，不過每個區發出的停工令數量卻都有所減少。不過光就布碌崙的數字而言，即便違章數量增加了不到10%，而停工令則減少了約15%，實際上仍較其他行政區還多。

去年在布碌崙發生的三名建築工人死亡案，都是由於工人墜落導致；該年4月，一名建築工人在修理公寓樓外牆的工地上，從木板搭成的走道跌落到地面，不幸去世；一個月後，另一名建築工人在拆除一棟建築時，從60呎高的地方摔下死亡；11月，一名清除石棉的建築工人從建築物和鷹架間的縫隙墜落身亡。

2020年由於新冠疫情影響，許多建築工地也停止施工，該情形也反映在數據上，該年的死亡及受傷人數均有減少，直到2021年又再增加。不過整體而言，由於紐約市建築法規的更新以及保障建築工人在工地安全的意識提高，死亡和受傷人數均有逐年下降趨勢。

代表工人權益的組織「工人正義計畫」(Worker's Justice Project)表示，建築工人傷亡人數近年來呈下降趨勢，部分也歸因於該組織對建築工人進行的數千次健康和安全培訓。

布碌崙 紐約市 曼哈頓

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