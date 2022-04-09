垃圾桶未標註被罰 清潔局籲民眾小心

華康會會長陳麗娜(右)邀請市清潔局外聯官員陳景儒(左)講授如何合法處理垃圾。(記者胡聲橋/攝影)

家住布碌崙 (布魯克林)羊頭灣的姚先生日前收到了市清潔局(Department of Sanitation)開的兩張罰單，由於垃圾桶上未貼「回收」(recycle)字樣而共被罰50元；日前華人 健康協會(華康會)舉辦講座，表示紐約市 處理垃圾相關規定多，民眾應小心留意，避免吃罰單。

姚先生表示，自己過去十幾年來一直在用這個垃圾桶，從未接過罰單，不懂為何市清潔局突然刁難，送上兩張罰單；雖然遭罰金額不多，但仍感到委屈。

市清潔局社區事務聯絡人陳景儒表示，紐約市垃圾分三類，包括普遍垃圾、紙張和其他可回收垃圾；根據法律規定，垃圾桶外部需有標誌，表明是裝哪類垃圾，若未清楚標示，很可能就會像姚先生一樣接到罰單。

若沒有垃圾桶，陳景儒說，民眾也可用垃圾袋取代，透明的垃圾袋裝可回收垃圾、不透明的黑色垃圾袋則是裝生活垃圾，並將垃圾袋綁好放在街口，袋口不可敞開做垃圾桶使用；更多詳情及可回收垃圾分類，可上nyc.gov/zerowaste。

紐約市處理垃圾還有許多規定，陳景儒說，像是屋主不能只「自掃門前雪」，還要負責建築物前人行道，及人行道往外延伸至18呎範圍的整潔，不能有散放的垃圾；市清潔局的工作人員將於每日早8時至9時及晚6時至7時檢查街道清理情況，並以此決定是否對屋主開罰單。

陳景儒特別提到，像是電子產品、化學製品、電池、油漆、燈泡等含有有毒物質的特殊垃圾一定要分開處理，不要與普通垃圾和可回收垃圾混在一起；市清潔局每年會在4月和10月，於紐約市五大區定點舉行活動，專門收集這些有害垃圾。此外，市清潔局在各區也有常年的特殊垃圾收集站(drop-off site)，詳情及地點，可上nyc.gov/safedisposal查詢。

華康會會長陳麗娜說，通過姚先生的例子，她發現不少人其實對如何垃圾處理缺乏了解。華康會辦這個講座，一方面是為了讓大家少吃罰單，另一方面也是為了幫助提高環保意識。