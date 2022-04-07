屢遭暴力掃蕩 遊民恐懼焦慮

面對市府執法部門的驅趕，遊民生活在焦慮恐懼之中。(Getty Images)

市長亞當斯(Eric Adams)全力清除遊民 街頭地盤以來，遊民覺得每天生活在被驅趕和暴力相待的恐懼之中。

目前，曼哈頓東村的湯普金斯廣場公園(Tompkins Square Park)和第 9 街、B 大道Trinity Lower East Side Lutheran Parish教區之間有成排帳篷，住著隨性不羈和理想主義者，他們稱該區為「無政府主義之列」(Anarchy Row)。

紐約市 警局(NYPD)人員日前抵達時，帳篷區住民擔心是否會被迫搬家，財物是否被扔進環衛車後座，市警當天讓「無政府主義之列」維持現狀。

話雖如此，對於被視為該帳篷營地創辦人的格里馬(Johnny Grima)和遊民鄰居來說，依舊心存被掃蕩的焦慮。

格里馬認為整個處境無須如此。他指著傳單說，紐約市有4萬5660戶人無家可歸，而全市有7萬5000個無人全天候居住的第二套住房(second home)，因而推論有足夠機會供所有人入住。

格里馬又說，遊民收容所充滿虐待和毒品。

住在帳篷裡的格里馬說，他午夜遭到當地保安襲擊，嘴邊仍有血跡；他認為掃蕩不把遊民當人看、讓他們成為暴力的目標。

格里馬闡述，媒體試圖將遊民描繪成須切除的癌細胞 ，這種論點會滲透到社會意識，絕對像是來自紐約州的有毒物質。

Trinity Lower East Side Lutheran Parish教區牧師克羅茲(William Kroeze) 非常了解帳篷區的成員，並經常提供食物；得知新冠疫情下遊民人數增加後，克羅澤譴責掃蕩，認為這麼做會散播恐懼。

就在大家圍繞著掃蕩恐懼這個話題討論幾分鐘後，「無政府主義之列」帳篷區住民便收到通知，6日將被移除。