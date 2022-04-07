預算談判逾期6天 府會接近達協議

州府和州議會已經接近達成協議，但州議會6日仍未能舉行投票。（州參議會提供）

紐約州 新財年預算 談判已經逾期六天，知情人士透露，州府和州議會已經接近達成協議，但州議會6日仍未能舉行投票 ，談判仍膠著在保釋制度改革和水牛城比爾隊(Buffalo Bills)主場撥款等議題上；有州議員預計談判可能在周末前完成。

州議會原計畫6日就一些爭議較小的支出計畫舉行投票，但州議會仍在等待州眾議長希士提(Carl Heastie)和參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)的談判情況，未能做出任何投票，州議會6日的公開會議僅持續幾分鐘，6日晚將繼續聽取談判簡報；美聯社報導，知情人士透露，州議會目前仍未敲定七個支出計畫的細節，包括基礎設施、地方政府撥款和教育等議題。

不過，州眾議會多數黨領袖斯托克斯(Crystal Peoples-Stokes)說，最大的爭議仍在於保釋制度改革，她預計談判不會持續到本周末，但也無法保證7日或8日就能達成協議，「我只能說我們已經接近達成協議，至少比昨天接近。」

州眾議長希士提(Carl Heastie)此前表示，州長霍楚(Kathy Hochul)在保釋制度修改計畫中提出的，給予法官更多設保自由裁量權的提議，會導致談判無望；但州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)說，州議員已經同意對保釋制度作出部分修改。

如果州議會本周內仍無法和州府達成預算協議，州議會將不得不在下周再次通過一份權宜預算，維持州府運轉。