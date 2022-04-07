市府續清遊民營地 維權人士被捕

紐約警方和清潔局6日在曼哈頓拆除遊民帳篷，遭遇遊民和維權人士對抗，最終多人被捕。(Getty Images)

紐約警方在市長亞當斯 (Eric Adams)發起的清理行動中開始拘捕拒不服從的遊民 及維權人士；批評人士指出，在不提供任何長期和個人化的行動計畫之前就拆除遊民營地和拘捕遊民，這種做法至少是欠考慮的。

6日下午，在曼哈頓 下東城的一條街道，兩名遊民和他們的支持者一道，不顧一切地堅守在自己的遊民營地前，不讓警察和清潔人員碰他們的物品；經過一陣對峙，這兩名遊民和他們的支持者都被警察拘捕；遊民的帳篷、毛毯和其他物品也被清理。

到目前為止，警方已經清除了250多個這樣的營地，其中半數以上在曼哈頓。

在曼哈頓的另一個遊民營地，一位女遊民說，「我不需要安全港或庇護所，我需要一個家」；這名女遊民和同伴為了「保衛」自己的營地，在第九街的一塊地方堅持了好幾天。

雖然亞當斯說，清理營地是為了讓遊民過上有尊嚴的生活，但遊民的維護者依然指責市長的舉動殘酷無情，並對亞當斯在發佈全面和富有同情心的安置計畫之前就清理遊民營地感到很沮喪。

「城市救濟」(City Relief)是為遊民提供支持服務的數十個組織中的一個；該組織執行長哈肯(Josiah Haken)說，拆除這些營地而不提供任何長期和個性化的安置計畫，包括安全港、酒店床位、單人房設施和支持性住房，這種做法只會加強有房人群和無房人群之間的不信任，只會讓更多遊民被迫躲藏起來，而不是住進房屋。