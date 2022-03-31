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239營地提前清完 僅5人願住遊民所

記者和釗宇／紐約報導
市警和清潔局人員清理一個位於布碌崙-皇后區快速路(BQE)橋下的遊民營地。(歐新社)
市警和清潔局人員清理一個位於布碌崙-皇后區快速路(BQE)橋下的遊民營地。(歐新社)

市長亞當斯(Eric Adams)30日宣布，市府已經提前完成清理遊民帳篷的第一階段任務，在不到兩周的時間內清理了239個營地，但僅有五人願意前往遊民所居住，第二階段將展開新一輪排查；他也表示，解決遊民問題需要更多的耐心和時間。

市府從3月18日開始展開為期兩周的清理遊民營地行動，亞當斯表示，由多部門人員組成的工作組共造訪了244遊民營地地點，在全市範圍內清理了239個遊民營地，提前兩天完成了第一階段任務；亞當斯提到，在布碌崙(布魯克林)米克大道(Meeker Ave)上，工作組就清理了十個營地，在其中四處發現537個已使用的注射針頭，估計是吸毒使用。

亞當斯表示，「作為市長，我不會丟下任何一個紐約市民，包括我的遊民兄弟姐妹，我們正在完成這個必須完成的目標；我不相信尊嚴就是住在沒有廁所、不能洗澡、環境惡劣的紙殼箱裡，市府正在進行多部門聯合行動，花時間帶著同情、關心和耐心來解決這個問題。」

「我們將把遊民營地清除出街道，把遊民安置在健康且有服務資源的生活環境」，亞當斯說，「我已經要求市府各部門逐條街道、逐個地區進行分析，找出所有遊民帳篷的位置，然後做出計畫，為遊民提供服務資源，然後拆毀營地。」

然而，在被拆毀營地中居住的遊民中，只有五人同意前往遊民所居住；而地鐵遊民願意遷往遊民所的人數更多，目前已超過300人；亞當斯表示，解決遊民問題需要時間和耐心，他希望招募至少100名志願者去勸說遊民，建立信任。

亞當斯說，清理遊民營地第二階段工作將從3月31日展開，包括評估下一輪掃街評估以及規畫清理地點，工作組還將回到第一輪清理的遊民營地查看清理工作是否完成；此外，工作組認為，在一些營地需要更多時間才能讓居住在裡面的遊民離開。

根據市府今年1月的估計，目前全市有約1100人住在公園和街道，但許多維權人士認為這一數字嚴重低估；目前，約有5萬名遊民居住在遊民所；亞當斯表示，市府將將繼續尊重遊民，表示不會強迫遊民住進遊民所，「我們沒有權力告訴他們不能住在街道上，法律不允許我們這麼做。」

亞當斯表示，市府在不到兩周的時間內清理了239個營地，其中有營地發現大量針頭。（...
亞當斯表示，市府在不到兩周的時間內清理了239個營地，其中有營地發現大量針頭。（市長辦公室提供）
紐約市府已經提前完成清理遊民帳篷的第一階段任務，在不到兩周的時間內清理了239個...
紐約市府已經提前完成清理遊民帳篷的第一階段任務，在不到兩周的時間內清理了239個營地。（市長辦公室提供）

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