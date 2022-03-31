因疫苗令被炒…市府員工抗議 要求返聘

因「疫苗強制令」被解雇的市府員工集會抗議。（取自@ALLPreksMatter推特）

市長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布取消對職業運動員和演藝人員的疫苗 強制令後，引發大批公務員、教師、警消人員、私企員工等，痛斥市府「雙重標準」和「特權主義」；近百位因疫苗強制令被解雇的紐約市 府員工日前集會抗議，紐約教師聯合工會(UFT)也致函亞當斯，要求其放棄該疫苗強制政策，重新返聘被炒員工回到工作崗位。

消防員協會及紐約市消防局暨消防官員協會(FDNY-Fire Officers Association)負責人日前也致電市長，請求將疫苗令豁免範圍擴及所有市府人員；目前紐約市約有400至500名消防員未接種疫苗，並可能失去工作；每周有五至十名消防員收到最後通牒；自疫苗令執行以來，約有15名消防員被解雇，更多人退休。

前任市長白思豪(Bill de Blasio)在去年10月底推出了針對市府員工的疫苗強制令，亞當斯上任後選擇繼續沿用該政策，並於原訂今年2月11日強制令截止日，「動真格」裁員了1400名未接種的市府員工，其中約63%為市教育局教職員工。

「近900位教職員工遭強制疫苗令解雇，對全市教育的發展影響難以形容，我們呼籲和市長能有一個公開談判的機會。」教師聯合工會在聲明中表示，市府如果堅持論述疫苗是防疫的關鍵舉措，那就不應該在疫苗接種要求上創造例外，「政府不應該搞差別待遇，如果取消疫苗令適用於特權階級，那麼普通的教職員工和其他市府工作人員也應該被一視同仁。」

「2月11日，我收到了已經奉獻大半生的市消防局發出的解雇信。」一名前消防員代表近百位被解雇的醫生、警察、教師等群體在集會中表示，他和同伴們是城市最困難時刻中，全力為之付出生命和汗水的人，市府不應該這樣對待他們，「我們要求政府也解除對市府員工的疫苗強制令，還給我們應有的工作，補發被裁員期間的薪水。」

組織集會的第19選區新任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)表示，亞當斯在過去一個月中，不斷地收回一個又一個強制性新冠防疫政策，也是時候考慮到這些被解雇的市府員工，「把本屬於他們的工作還給他們吧。」

市議長歐德思(Adrienne Adams)也表達了「嚴重關切」，但亞當斯說，「她有權發表她的意見，我也有權利執行對全市有利的決策。」亞當斯表示願意同工會代表見面、傾聽意見。