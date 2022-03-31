我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

因疫苗令被炒…市府員工抗議 要求返聘

記者張心／紐約報導
因「疫苗強制令」被解雇的市府員工集會抗議。（取自@ALLPreksMatter推特）
因「疫苗強制令」被解雇的市府員工集會抗議。（取自@ALLPreksMatter推特）

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布取消對職業運動員和演藝人員的疫苗強制令後，引發大批公務員、教師、警消人員、私企員工等，痛斥市府「雙重標準」和「特權主義」；近百位因疫苗強制令被解雇的紐約市府員工日前集會抗議，紐約教師聯合工會(UFT)也致函亞當斯，要求其放棄該疫苗強制政策，重新返聘被炒員工回到工作崗位。

消防員協會及紐約市消防局暨消防官員協會(FDNY-Fire Officers Association)負責人日前也致電市長，請求將疫苗令豁免範圍擴及所有市府人員；目前紐約市約有400至500名消防員未接種疫苗，並可能失去工作；每周有五至十名消防員收到最後通牒；自疫苗令執行以來，約有15名消防員被解雇，更多人退休。

前任市長白思豪(Bill de Blasio)在去年10月底推出了針對市府員工的疫苗強制令，亞當斯上任後選擇繼續沿用該政策，並於原訂今年2月11日強制令截止日，「動真格」裁員了1400名未接種的市府員工，其中約63%為市教育局教職員工。

「近900位教職員工遭強制疫苗令解雇，對全市教育的發展影響難以形容，我們呼籲和市長能有一個公開談判的機會。」教師聯合工會在聲明中表示，市府如果堅持論述疫苗是防疫的關鍵舉措，那就不應該在疫苗接種要求上創造例外，「政府不應該搞差別待遇，如果取消疫苗令適用於特權階級，那麼普通的教職員工和其他市府工作人員也應該被一視同仁。」

「2月11日，我收到了已經奉獻大半生的市消防局發出的解雇信。」一名前消防員代表近百位被解雇的醫生、警察、教師等群體在集會中表示，他和同伴們是城市最困難時刻中，全力為之付出生命和汗水的人，市府不應該這樣對待他們，「我們要求政府也解除對市府員工的疫苗強制令，還給我們應有的工作，補發被裁員期間的薪水。」

組織集會的第19選區新任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)表示，亞當斯在過去一個月中，不斷地收回一個又一個強制性新冠防疫政策，也是時候考慮到這些被解雇的市府員工，「把本屬於他們的工作還給他們吧。」

市議長歐德思(Adrienne Adams)也表達了「嚴重關切」，但亞當斯說，「她有權發表她的意見，我也有權利執行對全市有利的決策。」亞當斯表示願意同工會代表見面、傾聽意見。

因「疫苗強制令」被解雇的市府員工集會抗議。（取自@ALLPreksMatter推...
因「疫苗強制令」被解雇的市府員工集會抗議。（取自@ALLPreksMatter推特）
因「疫苗強制令」被解雇的市府員工集會抗議。（取自@jeremygoepel推特）
因「疫苗強制令」被解雇的市府員工集會抗議。（取自@jeremygoepel推特）

疫苗 亞當斯 紐約市

上一則

新病例多為25-34歲 衛生局籲室內戴口罩

下一則

紐約承諾建公廁 16年只完成5個

延伸閱讀

遭疫苗令解雇紐約市府員工聯合UFT抗議 要求返聘復工

遭疫苗令解雇紐約市府員工聯合UFT抗議 要求返聘復工
紐約市5大區180遊民營地 兩周內清除

紐約市5大區180遊民營地 兩周內清除
逃票、亂占座…亞當斯將嚴打地鐵違規行為

逃票、亂占座…亞當斯將嚴打地鐵違規行為
布朗士遊民避風港開放…地鐵安全計畫 已有350床位可申請

布朗士遊民避風港開放…地鐵安全計畫 已有350床位可申請
運動員、演員「免疫」 亞當斯堅稱有利經濟

運動員、演員「免疫」 亞當斯堅稱有利經濟

熱門新聞

女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
黃哈莉。(取自GoFundMe網站)

紐約長島7歲華裔女童摔倒 窒息缺氧死亡 眾籌喪葬費

2022-03-24 15:54
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40
一名來自中國北京的神秘買家日前花費4200萬元買下前道林學院。(取自道林學院臉書)

中國神秘買家4200萬 買紐約長島25英畝地產

2022-03-24 09:11
紐約市人口在疫情期間嚴重流失，長島蘇福克郡的人口反增。(記者曹健╱攝影)

疫情期間36萬人逃離紐約州 僅長島人口不減反增

2022-03-25 07:55
市長亞當斯27日表示，犯罪激增的紐約市已淪為「笑柄」。(市長辦公室提供)

亞當斯：紐約市犯罪激增 已淪笑柄…擬用無人機執法

2022-03-28 07:39

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離