捐款須披露必要訊息 違規者難懲處

州選舉委員會已開始執行2019年通過的改革法，圖為紐約市選民在去年的大選日投票。(Getty Images)

紐約州 選舉委員會(Board of Elections)已開始執行2019年通過的改革法，告知數千企業捐助者未依法揭露必要訊息，但仍難懲處違規者。

改革法旨在消除紐約競選財務法允許有限責任公司匿名向當選州官員競選金庫注入數百萬元的陋習；但三年來，有限責任公司繼續為知名民選官員競選活動匿名捐款，包括去年對州長霍楚 (Kathy Hochul) 捐款近40萬元。

選舉執委會執法顧問強納森(Michael Johnson)辦公室指認出約3400家有限責任公司政治活動捐款未依改革法提交「利益聲明」(statement of interest)表格，列出所有權人、每人持股多少；辦公室對這些公司發信，要求提交聲明。

然而現行法不允許選委會處罰違法公司；選委會要求修法。目前為迫使公司遵守法令，選委會須提訴、讓法院命令公司提交披露文件，過程繁瑣，無法對付數千家不合規公司。

紐約焦點(New York Focus)報導，數十家公司也違反年度捐贈限額，捐贈額達上限5000元的八倍；強納森列為下一調查重點。

改革前，紐約競選財務法將有限責任公司視為個人，每年最多可為每位候選人捐款6萬元，公司對候選人捐款限額 5000元。議員西蒙(Jo Anne Simon) 和卡瓦納(Brian Kavanagh)推動2019年改革法將有限責任公司年捐款額設限5000元。

業者鑽漏洞繼續違規捐款，選委會未能採取法律行動。

強納森建議立法允許選委會對造法有限責任公司罰款，選委會聯合主席凱爾納(Douglas Kellner)建議禁止競選活動接受未披露所有權人身分的有限責任公司捐款。

許多競選活動也未依法詳述捐款者，執法參差不齊。截至2021年10月，全美超過3400次活動違法，強納森去年7月任執法顧問以來，不曾對未披露訊息的活動執法。

強納森說，執法律師辦公室近幾週開始向數千個違規活動發信和電郵；選委會聯合法律顧問奎爾 (Brian Quail)稱， 2月未提申請的競選活動從 4200 多個下降到2400個以下。

選委會考 慮公開違法者名單以非正式懲罰。