李榮恩：是否修改保釋制度 讓數據說話

對於保釋制度改革問題，李榮恩表示檢視犯罪數據，看犯罪猖獗是否與保釋制度有關。（記者和釗宇／攝影）

州眾議員第65選區參選人李榮恩(Grace Lee)日前到訪紐約李氏總分所，表示將繼續反對大型社區監獄建案、反對亞裔 仇恨犯罪、反對新建遊民所，對於保釋制度改革問題，李榮恩表示檢視犯罪數據，看犯罪猖獗是否與保釋制度有關；李氏總分所主席李致俠表示，李榮恩理解社區的需求，李氏總分所支持李榮恩競選。

李榮恩的丈夫李漢斌是李氏總分所會員；李榮恩表示，亞裔占紐約市人口的15%，但社區卻只拿到2%的政府撥款，如果當選，她將推動州府增加對華埠 社區組織的投資 ；她還表示，華埠許多房東房產稅負擔很重，這是華埠獨有的問題，她將與市議員馬泰(Chris Marte)合作，尋求減輕房產稅負擔。

有關修改保釋制度，李榮恩表示，目前州議會已經明確表示做出修改，因為這可能影響非洲裔和西語裔社區；「我們應該檢視數據，看2019年的保釋改革是否助長了犯罪，因為一些問題不會是單一原因導致的，原因可能很複雜；但對我們亞裔最重要的是，我們應該得到公共安全，此外，我們應該增加對包括心理健康服務項目在內的社區投資，並要求市警局加強執法。」

當被問到是否支持州長霍楚(Kathy Hochul)提出的十點保釋制度改革計畫、或者是否支持市主計長蘭德(Brad Lander)反對修改保釋制度的觀點時，李榮恩表示她尚未閱讀相關內容，不便做出評論，但未來幾個月內將提出自己的公共安全政策。

李氏總分所主席李致俠說，李榮恩對社區事務非常了解，一直以來都有參加社區的集會和示威活動，是非常可靠參選人，他呼籲總分所會員支持李榮恩；全美李氏美東元老李可喬則表示，李榮恩反對華埠監獄建案、反對亞裔仇恨犯罪，是能夠幫助社區發聲的合適人選。