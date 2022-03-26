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羅斯攜老兵集會 反對關退伍軍人醫療中心

記者顏潔恩／紐約報導
前民主黨國會眾議員羅斯日前與多名退伍軍人，抗議反對聯邦政府關閉位於戴克高地的退伍軍人醫療中心。(羅斯提供)
前民主黨國會眾議員羅斯日前與多名退伍軍人，抗議反對聯邦政府關閉位於戴克高地的退伍軍人醫療中心。(羅斯提供)

前民主黨國會眾議員羅斯(Max Rose)日前帶領多名退伍軍人，在布碌崙(布魯克林)舉行抗議，反對聯邦政府關閉位於戴克高地的退伍軍人醫療中心；羅斯表示，若聯邦真的感激退伍軍人為國捐軀，那麼就讓該醫療中心持續營業，讓他們獲得應有的服務。

根據聯邦計畫，靠近曼哈頓聯合廣場(Union Square)及布碌崙戴克高地的退伍軍人中心將完全關閉，退伍軍人若要就診，需加長通勤時間及承擔過橋費用到新州；為此之前國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員寇頓(William Colton)等人已發布聲明，要求聯邦保留退休軍人在當地接受治療的權利和方便性。

本身也是退伍軍人的羅斯24日帶領美國聯邦公務員聯盟(American Federation of Government Employees，簡稱AFGE)、數十名退伍老兵舉行集會，他表示該議題影響大家權益，而他本身每周也要造訪戴克高地退伍軍人醫院接受治療；愈來愈多人對民選官員失去信任，因為他們提出的某些政策確實未從民眾的利益出發，還對社區造成負面影響。

聯邦退伍軍人事務部(Department of Veteran Affairs)為節省經費而推行該案，特意發表一份報告，指出在未來十年，紐約市在醫療系統中登記的退伍軍人數量將減少23.1%，因此提議削減服務；羅斯氣憤指出，這項決定完全忽略了退伍軍人的感受，口口聲聲說感謝他們的服務與貢獻，但在必要時刻卻剝奪他們的福利。

「這項決定關乎退伍軍人的切身利益，他們需要的是更多的服務」，AFGE全國副總裁David Gonzalez專程從華府前來參與示威；他說總統生病了可到華府的退伍軍人醫院Walter Reed National Medical Center就診，從軍人退役成普通老百姓的我們，也應該有到當地接受治療的方便性。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)當日也參加示威，表示目前紐約市有不少退休老兵依賴該家醫療中心，任何建議關閉醫院的聲音都是「可恥」的，呼籲聯邦為軍人的福利和健康著想，取消提出的計畫。

眾議員 布碌崙 紐約市

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