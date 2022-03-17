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圍觀者近距拍攝警察執法 亞當斯喊停

記者張晨／紐約報導
亞當斯譴責圍觀者近距離拍攝警員逮捕，會加大執法難度，陷警員於危難。(市長辦公室提供)
亞當斯譴責圍觀者近距離拍攝警員逮捕，會加大執法難度，陷警員於危難。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)16日召開記者會，對新組建反槍枝暴力「鄰里安全小組」(Neighborhood Safety Teams)做出了詳細說明，並呼籲民眾不要在警員執法時近距離拍攝視頻，避免增加執法難度，陷警方於危難。

「不要在我的警員執行任務時對他們進行管束」，亞當斯說，警員在逮捕嫌犯時，旁觀者會拿著手機邊錄影、邊大喊「警察施暴」，無形中在緊急情況下干擾警員，導致警員受旁觀者影響分心，陷於危險之中。

他說，雖然錄影可以幫助分析現場情況，但在太多的案件中，近距離拍攝的會危及個人和逮捕過程，「這是不可以接受的，希望這種情況不會再發生。」

市議會一項保護公民拍攝警察執法過程權利的法案提到，拍攝必須在「安全距離內進行」，但沒有具體說明細節，而是讓現場警察決定。

對新上路的「鄰里安全小組」，亞當斯表示，這些警員將吸取從前便衣止罪小組執法不當的教訓，與社區協商，根據情況制定警務策略。

市警總警司科里(Kenneth Corey)表示，無法透露有多少前便衣被分配到了這個新的鄰里安全小組，但總局在人員篩選方面加大了審查力度。

亞當斯指出，有一種心態認為，如果特定區域存在長期犯罪問題，那麼該地區的每個人都會被歸類為潛在罪犯，尤其是年輕人或有色人種，所以必須要停止用有色眼鏡攔截搜身。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，警員們正在接受憲法、如何與問題社區互動、使用正確合適的使用武力等培訓；新小組在執法時必須回顧過去的錯誤，以及反思需要做出何種改變才能有所進步；「他們將穿著有明顯標誌的制服，但會配備便衣車輛。」

亞當斯 警察 手機

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