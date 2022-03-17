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州府撥款250萬 關注學子心理健康

記者張心／紐約報導

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布撥款250萬元，建立專業心理健康資源和培訓援助中心，協助紐約州所有的公立和私立學校提供心理健康教育。

「疫情使所有紐約人的生活變得困難，包括年輕的孩子們。」霍楚表示，此次援助計畫有助於確保紐約的學校，能夠開設合適的課程向適齡學生傳遞心理健康知識，「這可以幫助他們減少恐懼和羞恥感，鼓勵有需要的孩子們及時向父母、老師傾訴他們遇到的各種心理困惑。」

紐約州心理健康廳(NY State office of mental health，簡稱OMH)廳長沙利文博士(Dr. Ann Sullivan)表示，紐約在為兒童和青少年提供心理健康教育和服務方面一直處於全國領先地位，州府已經在紐約各地設立了1000多個校園心理健康診所，「我們必須教育孩子們，使他們知道心理健康和身體健康一樣重要，他們不應該在需要的時候害怕向他人求助，此次建立的援助中心就是要為學生教授這一寶貴的課程。」

根據州府文件，新建的專業心理健康資源和培訓援助中心，將幫助紐約州所有的公立和私立學校建立心理健康指導課程，通過加強兒童對心理健康的理解，進而對兒童的整體健康產生積極的影響。

此外，霍楚還將在兒童心理健康服務領域進行大量投資，包括兩年內投資1億元，發展「新冠疫情後期學校恢復計畫」，雇用心理健康專業人士並擴大校內心理健康服務項目；投資1000萬元創建「健康階梯計畫」，連結專業兒童醫生和兒童家長，幫助有需要的家庭獲得心理健康和創傷恢復護理；2023年提供1100萬元，2024年將增添提供4400萬元，用於「兒童健康強化保險」，為兒童心理和精神健康提供必要醫保服務，並對診斷患有嚴重精神疾病的個人提供住院康復治療保險；撥款1000萬元建立「家庭危機干預團隊」，為處於不和諧家庭關係的兒童提供短期、密集和上門幫扶，從根源上解決心理健康問題孩子的家庭問題。

心理健康 紐約州 投資

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