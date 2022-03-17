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霍楚簽法 打擊職場性騷擾

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚16日簽署旨在打擊職場性騷擾的三項法案，設立免費保密性騷舉報電話，並禁止對舉報行為打擊報復。（州長辦公室提供）
州長霍楚16日簽署旨在打擊職場性騷擾的三項法案，設立免費保密性騷舉報電話，並禁止對舉報行為打擊報復。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)16日在曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)簽署旨在打擊職場性騷擾的三項法案，設立免費保密性騷擾舉報電話，並禁止對舉報行為打擊報復。

紐約反性騷擾工作組(Sexual Harassment Working Group)等維權機構此前一直呼籲關注職場性騷擾問題，前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷擾醜聞下台終於讓這一議題得到關注，此次簽法普遍認為是對葛謨性騷擾事件的回應。

霍楚16日共簽署三項法案；由州參議員比亞吉(Alessandra Biaggi)和州眾議員牛毓琳提出的法案，要求州府設立免費且保密的舉報電話；由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)提出的法案，要求州府和所有公共部門員工遵守人權法案；由郭納德和州眾議員羅亞斯(Jessica González-Rojas)提出的法案，禁止雇主通過散發舉報人的個人信息而對舉報人打擊報復。

霍楚表示，「我很榮幸簽署這些旨在打擊職場性騷擾的法案，女性不必再一邊擔驚受怕一邊工作，尤其是在我治下的州府；性騷擾這方面的法律過去總是看起來有漏洞，現在我們徹底補上了漏洞；我治下的州府是乾淨的，這是紐約州新的一天；我從上任第一天就說過，所有的職場員工都有受到珍視和尊重的權利。」

其中，第三條禁止打擊報復的法案，被認為是直接回應了葛謨的作為；州檢察長詹樂霞(Letitia James)發布的葛謨性騷擾調查報告稱，首個站出來指控葛謨性騷擾的州府前顧問博一嵐(Lindsey Boylan)，在她站出來指控後，州府員工開始散播博一嵐的個人資料，企圖公開抹黑她。

州長霍楚16日簽署旨在打擊職場性騷擾的三項法案，設立免費保密性騷舉報電話，並禁止...
州長霍楚16日簽署旨在打擊職場性騷擾的三項法案，設立免費保密性騷舉報電話，並禁止對舉報行為打擊報復。（州長辦公室提供）

性騷擾 葛謨 霍楚

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