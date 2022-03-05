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交通死亡屢增 維權組織籲立法

記者顏嘉瑩／紐約報導
過去五年間，紐約市有超過一半的行人與自行車死亡車禍，還有超過四分之三的事故意外都發生在十字路口。(記者顏嘉瑩/攝影)
過去五年間，紐約市有超過一半的行人與自行車死亡車禍，還有超過四分之三的事故意外都發生在十字路口。(記者顏嘉瑩/攝影)

全美交通死亡人數在近幾年快速上升，根據全國公路交通安全管理局(NHTSA)數據，2020年創下15年來交通死亡人數新高，紐約州的數據也上升；交通維權組織日前呼籲州府通過系列「車禍受害者權利和安全法案」(Crash Victims Rights and Safety Act)，以減少交通事故死亡人數，並保障車禍意外受害者和家屬的合法權利。

根據統計數據，除了全國交通死亡人數在2020年創新高，紐約州該年車禍死亡人數也較2019年上升12%，國家安全委員會(National Safety Council)估計，2021年全國該數字再上升19%，紐約州2021年相比2019年則將再增加21%。

此前曾有相關研究報告顯示，2021年為紐約市自2013年以來，死亡交通事故最高發的一年，光是去年紐約市就有273人在車禍中死亡，其中包括125名行人。

紐約州安全道路聯盟(New York State Safe Streets Coalition)2日說：「數字會說話。」交通安全問題日益嚴重，「車禍受害者權利和安全法案」將可以在未來好幾年，保護紐約人免於受到死亡車禍的威脅。

該系列法案囊括八項提案，包括在全州範圍降低規定限速，在小城鎮、村莊和城市時速不得超過25哩；增加設計道路經費；通過現有的道路重新規畫申請；通過道路維修等申請；要求駕駛人經過自行車時保持三呎安全距離；取得駕照前的道路安全課程；保護車禍受害人及家屬的法律權利等。

根據市府，過去五年間，紐約市有超過一半的行人與自行車死亡車禍，還有超過四分之三的事故意外都發生在十字路口，目前市府正在重新設計全市1000個危險的十字路口，同時也計畫針對那些危險路口包括加油站或停車場出入口進行改善，包括將人行道的高度抬升四呎的設計，預計每年增加100個。

非營利組織Vision Zero Network執行董事Leah Shahum表示，抬升人行道高度，將可以減緩駕駛人的速度，並防止嚴重的車禍事故。

車禍 紐約州 紐約市

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