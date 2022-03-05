天氣預警僅英文、西語 詹樂霞籲增中文等語種

去年9月颶風艾妲給紐約民眾帶來重災。（Getty Images）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前致函商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)和國家氣象局代理局長埃里克森(Mary C. Erickson)，要求增加惡劣天氣預警的語言種類，保證所有民眾及時獲知天氣狀況。

去年9月颶風 艾妲給上萬紐約家庭帶來嚴重災難，18人死亡，其中多為亞裔移民 ，而國家氣象局(National Weather Service)在颶風到來前僅以英文和西班牙文向民眾發出預警，未能保證其他少數族裔群體獲得自己所需要的重要語言信息。

詹樂霞表示，語言絕不能成為可以挽救生命的關鍵信息的障礙，國家氣象局必須與相關機構合作，確保所有移民社區都能得到有效天氣預警，瞭解危機，獲得平等的生存機會。

去年8月颶風艾妲肆虐東北部，紐約受災嚴重，全州至少有18人在災情中死亡，國家氣象局向紐約市所有支持無限緊急情況警示(Wireless Emergency Alert)的手機發送了預警，警告災難性颶風的到來，但這些警報僅以英語和西班牙語發布。

颶風艾妲受害者很多是來自中國、尼泊爾和特立尼達(Trinidad)的移民，他們的主要語言都不是英語和西班牙語；詹樂霞敦促國家氣象局以紐約市居民最常用的少數族裔語言發送預警，包括中文、俄語、孟加拉語、韓語等。

2014年，由於缺乏西班牙語安全警報，西語社區因極端天氣事件造成悲慘的生命損失，國家氣象局開始致力於建立對英語非母語者更友好的預警程序，如今詹樂霞呼籲他們進一步普及到更多少數族裔語言。

目前紐約市應急管理部門有一個名為「NotifyNYC」的可選擇加入警報系統，但居民必須主動註冊才能接受該系統的警報，而在移民社區中，大部分居民未註冊該系統。

國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員牛毓琳及多個亞裔組織都支持詹樂霞該舉，表示這有助於確保亞裔社區得到政府的尊重和保護，且是邁向公平的關鍵一步。