助酒吧餐廳重振 酒水外帶擬永久合法

霍楚今年初便透露將永久合法化「酒水外帶」。(取自霍楚推特)

州長霍楚(Kathy Hochul)2日在布碌崙 (布魯克林)一間酒吧表示，為助在新冠疫情 期間遭遇經濟損害的業者，她正提出一項動議，允許永久合法化餐廳及酒吧的「酒水外帶」計畫；儘管確切日期還未公布，但她表明很快就會有相關資訊。

「酒水外帶」最初由前州長葛謨(Andrew Cuomo)以行政令的方式在2020年3月起實施，以減緩疫情對餐飲業的衝擊，期間大受紐約客、酒吧和餐廳經營者的歡迎；同年6月24日，在紐約州 宣布解除「災難緊急狀態」(Temporary Disaster Emergency)後，該行政令也隨之失效，此後該計畫是否應永久在紐約州取得合法化，州議會一直未能達成一致。

然而霍楚自今年初，便提議永久合法化「酒水外帶」，2日在布碌崙的活動上被問到計畫推行的具體時間，她表示目前在執行程序的過程中，在提出改變後還需實施監管，聽取公眾的意見；但負責該計畫的州酒類管理廳(New York State Liquor Authority)很快將發布細節和一些具體的規定，也包含遵守飲酒年齡的規定等。

目前已知可能包含的規定是，允許外帶的酒類飲品包括啤酒、果酒、雞尾酒，在每個訂單中無需點餐，商家也能單獨送酒；「這全是為了讓商家更容易賺錢，他們經歷太多了」，她表示在新冠疫情期間，餐館和酒吧依靠該項目熬過低潮期，看到這是他們收入來源的關鍵，希望提供更多便利性。

據去年5月由紐約州餐廳聯盟(NYS Restaurant Association)展開的調查顯示，將近80%的紐約客支持「酒水外帶」；但受到酒類專賣店及酒業零售行業的反對，指出該項目執行的話，將傷害3500個小商業的利益，3萬5000名員工將受到牽連。