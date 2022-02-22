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街邊堆肥僅具象徵性 亞當斯停擴大

記者顏嘉瑩／紐約報導
市長亞當斯稱目前的街邊堆肥項目系統破碎，希望暫停擴大該項目。(取自推特)
市長亞當斯稱目前的街邊堆肥項目系統破碎，希望暫停擴大該項目。(取自推特)

市長亞當斯(Eric Adams)認為目前的街邊堆肥項目(Curbside Composting)系統破碎，希望暫停擴大該項目，預計可為市府省下約數千萬元的預算；他表示將參考其他城市及國家，找到更好的替代方法。

亞當斯日前形容目前紐約市的堆肥項目破碎，且只是一個「象徵性」的項目；他說，不懂為何要用這些柴油卡車在城市中繞，收集這些僅有少數人參與的可回收食物廢料，以達到綠化城市的過程。

他說，過去紐約市該系統的破碎導致施政錯誤，「我想要導正這些錯誤，所以市府不用花納稅人的錢在這些象徵性的項目上。」

在競選市長時就宣示要精簡政府機構、開源節流的亞當斯，日前公布上任後的首份初步預算，總額達到985億元的2023財年預算，比上財年略微下降2億元；亞當斯表示，市府通過開源節流、精簡機構、裁減人手，預計2023財年可節省23億元預算。

根據初步預算文件，亞當斯的計畫將於今年為紐約市省下940萬元的開支、明年則是1820萬元，接下來三年共超過2100萬元。

不過該計畫遭到市議會衛生委員會主席諾斯(Sandy Nurse)的反對，認為亞當斯多次承諾擴大堆肥的收集，「如果市府不資助該項目，紐約市就無法擁有乾淨的街道或實現零廢物的目標。」

該項目始於前市長彭博(Michael Bloomberg)執政時期的2013年，旨在減少占住宅垃圾約30%的有機食物垃圾；該垃圾若與普通垃圾一起處理任其腐爛，將可能釋放有害的溫室氣體甲烷，舊金山等西岸城市則在2009年就開始類似項目。

在前市長白思豪(Bill de Blasio)執政期間，僅有10%的民眾使用該項目，2020年白思豪縮減負責執行該項目的市衛生局(DSNY)共1.6億元預算，疫情期間該項目曾暫停一年多，去年秋天則以個別社區選擇是否加入項目的方式，重新執行。

根據市衛生局數據，目前僅有以白人為主的富有社區參與項目的比例較高，例如布碌崙(布魯克林)的公園坡、布朗士的Riverdale、曼哈頓上西城等。

亞當斯 預算 紐約市

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